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  • «Лацио» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Лацио» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 21:35
Лацио
26.01.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
90+2' А. Марушич
11' Я. Адли 17' Л. Белтран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
70
Тома Башич
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Фиорентина
50
Пьетро Леонарделли
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
44
Йонас Хардер
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
3-4-1-2
49
Проведель
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
3
Пеллегрини
16
Деле-Баширу
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
20
Додо
8
Госенс
5
Понграчич
3
Раньери
8
Мандрагора
14
Фолоруншо
11
Гюдмюндссон
29
Адли
18
Белтран
9
Кен
3
Пеллегрини
4
Хюсай
4
Хюсай
3
Пеллегрини
16
Деле-Баширу
6
Ровелла
6
Ровелла
16
Деле-Баширу
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
20
Додо
65
Паризи
65
Паризи
20
Додо
29
Адли
15
Комуццо
15
Комуццо
29
Адли
14
Фолоруншо
7
Ричардсон
7
Ричардсон
14
Фолоруншо
11
Гюдмюндссон
23
Соттиль
23
Соттиль
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
70
Тома Башич
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
50
Пьетро Леонарделли
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
70
Тома Башич
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Лацио - Фиорентина
3
6
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
14
2
Нарушения
9
12
Офсайды
0
2
Количество передач
574
249
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Фиорентины», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Фиорентина»

«Лацио» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Лацио
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