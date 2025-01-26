26.01.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
3-4-1-2
49
Проведель
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
3
Пеллегрини
16
Деле-Баширу
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
20
Додо
8
Госенс
5
Понграчич
3
Раньери
8
Мандрагора
14
Фолоруншо
11
Гюдмюндссон
29
Адли
18
Белтран
9
Кен
3
Пеллегрини
4
Хюсай
4
Хюсай
3
Пеллегрини
16
Деле-Баширу
6
Ровелла
6
Ровелла
16
Деле-Баширу
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
20
Додо
65
Паризи
65
Паризи
20
Додо
29
Адли
15
Комуццо
15
Комуццо
29
Адли
14
Фолоруншо
7
Ричардсон
7
Ричардсон
14
Фолоруншо
11
Гюдмюндссон
23
Соттиль
23
Соттиль
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
70
Тома Башич
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
50
Пьетро Леонарделли
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
70
Тома Башич
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Лацио - Фиорентина
3
6
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
14
2
Нарушения
9
12
Офсайды
0
2
Количество передач
574
249
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Фиорентины», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»