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  • «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 20:50
Фулхэм
26.01.2025, воскресенье, 22:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
78' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
(К) ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
5
Андерсен
21
Кастань
16
Берге
23
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
10
Уилсон
9
Хименес
3-3-3-1
24
Онана
4
де Лигт
6
Мартинес
5
Магуайр
2
Далот
5
Угарте
3
Мазрауи
16
Диалло
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
23
Лукич
10
Кэрни
10
Кэрни
23
Лукич
32
Смит-Роу
8
Перейра
8
Перейра
32
Смит-Роу
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
3
Мазрауи
3
Маласья
3
Маласья
3
Мазрауи
4
де Лигт
15
Йоро
15
Йоро
4
де Лигт
5
Угарте
15
Колльер
15
Колльер
5
Угарте
17
Гарначо
20
Мэйну
20
Мэйну
17
Гарначо
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
7
9
Офсайды
2
2
Количество передач
481
476
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Манчестера Юнайтед, 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм»«Манчестер Юнайтед»

«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Фулхэм
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