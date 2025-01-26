26.01.2025, воскресенье, 22:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
5
Андерсен
21
Кастань
16
Берге
23
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
10
Уилсон
9
Хименес
3-3-3-1
24
Онана
4
де Лигт
6
Мартинес
5
Магуайр
2
Далот
5
Угарте
3
Мазрауи
16
Диалло
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
23
Лукич
10
Кэрни
10
Кэрни
23
Лукич
32
Смит-Роу
8
Перейра
8
Перейра
32
Смит-Роу
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
3
Мазрауи
3
Маласья
3
Маласья
3
Мазрауи
4
де Лигт
15
Йоро
15
Йоро
4
де Лигт
5
Угарте
15
Колльер
15
Колльер
5
Угарте
17
Гарначо
20
Мэйну
20
Мэйну
17
Гарначо
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
7
9
Офсайды
2
2
Количество передач
481
476
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Манчестера Юнайтед, 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»