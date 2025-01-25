25.01.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 19 тур
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
99
Майецки
6
Керер
22
Салису
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
11
Аклиуш
14
Бирет
3-3-2-1-1
30
Самба
18
Нагида
5
Эстигард
3
Ву
33
Хатебур
5
Матусива
3
Трюффер
8
Джеймс
42
Фофана
10
Бляс
15
Калимуэндо
8
Камара
4
Тезе
4
Тезе
8
Камара
6
Закария
27
Магасса
27
Магасса
6
Закария
10
Головин
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
10
Головин
18
Минамино
22
Миша
22
Миша
18
Минамино
13
Мависса Элеби
15
Дьятта
15
Дьятта
13
Мависса Элеби
18
Нагида
11
Гомес
11
Гомес
18
Нагида
8
Джеймс
9
Гуири
9
Гуири
8
Джеймс
Остались в запасе
Монако
Ренн
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
30
Стив Манданда
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
61
Joel Emmanuel Coulibaly
ЦП
88
Joel Emmanuel Coulibaly
ЦП
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
61
Joel Emmanuel Coulibaly
ЦП
88
Joel Emmanuel Coulibaly
ЦП
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Монако - Ренн
3
3
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
16
Офсайды
1
1
Количество передач
444
405
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
3.18
2.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Ренна», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»