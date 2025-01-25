25.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-1-2-1-2
1
Атуболу
33
Макенго
3
Линхарт
37
Розенфельдер
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
34
Рехль
20
Доан
9
Хелер
8
Динкчи
3-2-1-3-1
1
Нойер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
37
Розенфельдер
28
Гинтер
28
Гинтер
37
Розенфельдер
8
Эггештайн
44
Манзамби
44
Манзамби
8
Эггештайн
8
Динкчи
32
Грифо
32
Грифо
8
Динкчи
9
Хелер
20
Адаму
20
Адаму
9
Хелер
33
Макенго
11
Грегоритч
11
Грегоритч
33
Макенго
27
Горецка
44
Станишич
44
Станишич
27
Горецка
22
Геррейру
36
Палинья
36
Палинья
22
Геррейру
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
10
Сане
17
Олисе
17
Олисе
10
Сане
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Фрайбург - Бавария
5
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
9
Офсайды
0
1
Количество передач
332
639
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Баварии», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»