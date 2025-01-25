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  • «Фрайбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Фрайбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 16:20
Фрайбург
25.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
68' М. Гинтер
15' Г. Кейн 54' К. Мин-Джэ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
(К) ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
44
Йоан Манзамби
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
17
Майкл Олисе
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Атуболу
33
Макенго
3
Линхарт
37
Розенфельдер
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
34
Рехль
20
Доан
9
Хелер
8
Динкчи
3-2-1-3-1
1
Нойер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
37
Розенфельдер
28
Гинтер
28
Гинтер
37
Розенфельдер
8
Эггештайн
44
Манзамби
44
Манзамби
8
Эггештайн
8
Динкчи
32
Грифо
32
Грифо
8
Динкчи
9
Хелер
20
Адаму
20
Адаму
9
Хелер
33
Макенго
11
Грегоритч
11
Грегоритч
33
Макенго
27
Горецка
44
Станишич
44
Станишич
27
Горецка
22
Геррейру
36
Палинья
36
Палинья
22
Геррейру
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
10
Сане
17
Олисе
17
Олисе
10
Сане
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Фрайбург - Бавария
5
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
9
Офсайды
0
1
Количество передач
332
639
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Баварии», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Бавария»

«Фрайбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Фрайбург
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