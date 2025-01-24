Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Осасуны», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Осасуна»