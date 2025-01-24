24.01.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3-2-3-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
14
Муньос
14
Эссуго
14
Фустер
10
Молейро
20
Родригес
19
Рамирес
21
Силва
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
3
Крус
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
11
Барха
14
Гарсия
17
Будимир
4
Суарес
3
Пельмар
3
Пельмар
4
Суарес
20
Родригес
24
Янузай
24
Янузай
20
Родригес
14
Фустер
17
Мата
17
Мата
14
Фустер
10
Молейро
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Молейро
3
Крус
5
Эррандо
5
Эррандо
3
Крус
12
Аресо
7
Пенья
7
Пенья
12
Аресо
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
11
Барха
23
Бретонес
23
Бретонес
11
Барха
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Осасуна
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Лас-Пальмас - Осасуна
7
1
7
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
7
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
17
Офсайды
4
1
Количество передач
403
375
Сейвы
3
6
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.75
2.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Осасуны», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»