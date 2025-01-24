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  • «Лас-Пальмас» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025

«Лас-Пальмас» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025

24 января 2025, 21:50
Лас-Пальмас
24.01.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
90+8' А. Янузай
53' А. Орос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Кириан Родригес
(К) АП
10
Альберто Молейро
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
(К) ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Осасуна
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
3-2-3-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
14
Муньос
14
Эссуго
14
Фустер
10
Молейро
20
Родригес
19
Рамирес
21
Силва
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
3
Крус
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
11
Барха
14
Гарсия
17
Будимир
4
Суарес
3
Пельмар
3
Пельмар
4
Суарес
20
Родригес
24
Янузай
24
Янузай
20
Родригес
14
Фустер
17
Мата
17
Мата
14
Фустер
10
Молейро
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Молейро
3
Крус
5
Эррандо
5
Эррандо
3
Крус
12
Аресо
7
Пенья
7
Пенья
12
Аресо
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
11
Барха
23
Бретонес
23
Бретонес
11
Барха
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Осасуна
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Лас-Пальмас - Осасуна
7
1
7
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
7
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
17
Офсайды
4
1
Количество передач
403
375
Сейвы
3
6
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.75
2.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Осасуны», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас»«Осасуна»

«Лас-Пальмас» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Лас-Пальмас
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