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  • «Виктория» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«Виктория» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 19:35
Виктория
23.01.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
2 : 0
Завершен
Андерлехт
3' Л. Черв
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К) ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
6
Тео Леони
АП
32
Луис Васкес
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Виктория
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
78
Anas Tajaouart
ЦП
42
Кейсуке Гото
ЦФ
4-2-2-2
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
24
Гавел
15
Маркович
6
Черв
23
Калвах
10
Шулц
20
Каду
11
Выдра
80
Аду
4-3-1-2
26
Коосеманс
25
Фоке
79
4
Шимич
6
Аугустинссон
23
Ритс
18
Дендокер
83
Дегреф
6
Леони
10
Ангуло
32
Васкес
24
Гавел
10
Копиц
10
Копиц
24
Гавел
11
Выдра
15
Васулин
15
Васулин
11
Выдра
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
25
Фоке
54
Сарделла
54
Сарделла
25
Фоке
10
Ангуло
9
Амузу
9
Амузу
10
Ангуло
79
16
Версхарен
16
Версхарен
79
83
Дегреф
9
Азар
9
Азар
83
Дегреф
Остались в запасе
Виктория
Андерлехт
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
42
Кейсуке Гото
ЦФ
Остались в запасе
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
42
Кейсуке Гото
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Виктория - Андерлехт
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
0
Нарушения
16
6
Офсайды
4
2
Количество передач
262
609
Сейвы
2
3
Точность передач %
61
84
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Андерлехта», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Андерлехт»

«Виктория» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Андерлехт Виктория
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