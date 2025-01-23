23.01.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Виктория
Виктория
4-2-2-2
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
24
Гавел
15
Маркович
6
Черв
23
Калвах
10
Шулц
20
Каду
11
Выдра
80
Аду
4-3-1-2
26
Коосеманс
25
Фоке
79
4
Шимич
6
Аугустинссон
23
Ритс
18
Дендокер
83
Дегреф
6
Леони
10
Ангуло
32
Васкес
24
Гавел
10
Копиц
10
Копиц
24
Гавел
11
Выдра
15
Васулин
15
Васулин
11
Выдра
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
25
Фоке
54
Сарделла
54
Сарделла
25
Фоке
10
Ангуло
9
Амузу
9
Амузу
10
Ангуло
79
16
Версхарен
16
Версхарен
79
83
Дегреф
9
Азар
9
Азар
83
Дегреф
Остались в запасе
Виктория
Андерлехт
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
42
Кейсуке Гото
ЦФ
Остались в запасе
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
42
Кейсуке Гото
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Виктория - Андерлехт
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
0
Нарушения
16
6
Офсайды
4
2
Количество передач
262
609
Сейвы
2
3
Точность передач %
61
84
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Андерлехта», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Андерлехт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»