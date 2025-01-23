23.01.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
3-1-2-2-2
97
Бантич
81
Медина
13
Мустафазаде
1
Силва
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
21
Кащук
90
Ахундзаде
44
Джафаргулиев
3-1-2-3-1
32
Тарновану
30
Нгезана
33
Радунович
5
Дава
15
Шут
42
Альхассан
2
Крецу
11
Микулеску
17
Тэнасе
11
Стефанеску
11
Бирлигеа
13
Мустафазаде
23
Вешович
23
Вешович
13
Мустафазаде
21
Кащук
7
Байрамов
7
Байрамов
21
Кащук
18
Ромао
66
Андраде
66
Андраде
18
Ромао
17
Тэнасе
17
Попеску
17
Попеску
17
Тэнасе
42
Альхассан
6
Эджума
6
Эджума
42
Альхассан
11
Стефанеску
22
Балутэ
22
Балутэ
11
Стефанеску
11
Микулеску
7
Муси
7
Муси
11
Микулеску
11
Бирлигеа
29
Попа
29
Попа
11
Бирлигеа
Остались в запасе
Карабах
ФКСБ
77
Матеуш Кочальски
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
77
Матеуш Кочальски
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Остались в запасе
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Карабах - ФКСБ
2
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
23
Офсайды
1
2
Количество передач
467
272
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против ФКСБ, 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – ФКСБ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»