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  • «Карабах» – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«Карабах» – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 19:35
Карабах
23.01.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
2 : 3
Завершен
ФКСБ
1' Л. Андраде 41' Д. Дава (АГ)
7' А. Шут 45+4' Д. Микулеску 73' А. Шут
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
11
Леандру Андраде
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
15
Адриан Шут
(К) ОП
42
Баба Альхассан
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Карабах
77
Матеуш Кочальски
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
ФКСБ
17
Михай Попеску
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
6
Малком Эджума
ОП
22
Михай Тома
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Александру Муси
АП
34
Михай Удря
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
3-1-2-2-2
97
Бантич
81
Медина
13
Мустафазаде
1
Силва
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
21
Кащук
90
Ахундзаде
44
Джафаргулиев
3-1-2-3-1
32
Тарновану
30
Нгезана
33
Радунович
5
Дава
15
Шут
42
Альхассан
2
Крецу
11
Микулеску
17
Тэнасе
11
Стефанеску
11
Бирлигеа
13
Мустафазаде
23
Вешович
23
Вешович
13
Мустафазаде
21
Кащук
7
Байрамов
7
Байрамов
21
Кащук
18
Ромао
66
Андраде
66
Андраде
18
Ромао
17
Тэнасе
17
Попеску
17
Попеску
17
Тэнасе
42
Альхассан
6
Эджума
6
Эджума
42
Альхассан
11
Стефанеску
22
Балутэ
22
Балутэ
11
Стефанеску
11
Микулеску
7
Муси
7
Муси
11
Микулеску
11
Бирлигеа
29
Попа
29
Попа
11
Бирлигеа
Остались в запасе
Карабах
ФКСБ
77
Матеуш Кочальски
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
77
Матеуш Кочальски
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Остались в запасе
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Карабах - ФКСБ
2
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
23
Офсайды
1
2
Количество передач
467
272
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против ФКСБ, 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – ФКСБ

«Карабах» – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ФКСБ Карабах
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