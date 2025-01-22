22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Фейеноорд
Фейеноорд
4-1-3-2
1
Бейлов
5
Смал
17
Ганцко
3
Белен
18
Траунер
2
Ньивкоп
14
Пайшао
17
Миламбо
14
Стенгс
23
Хадж Мусса
29
Хименес
3-1-2-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
14
Пайшао
3
Буэно
3
Буэно
14
Пайшао
2
Ньивкоп
4
Митчелл
4
Митчелл
2
Ньивкоп
14
Стенгс
18
18
14
Стенгс
23
Хадж Мусса
18
Уэда
18
Уэда
23
Хадж Мусса
19
Дэвис
22
Геррейру
22
Геррейру
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
45
Павлович
45
Павлович
3
Мин-Джэ
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
27
Лаймер
10
Сане
10
Сане
27
Лаймер
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Фейеноорд
Бавария
71
Исмаил Ка
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
17
Лука Иванушец
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
71
Исмаил Ка
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
17
Лука Иванушец
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Фейеноорд - Бавария
1
3
Всего ударов по воротам
8
30
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
13
Нарушения
5
6
Офсайды
0
1
Количество передач
193
736
Сейвы
7
0
Точность передач %
63
90
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
2
12
Удары из пределов штрафной
5
22
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.75
2.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Баварии», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»