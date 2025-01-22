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  • «Фейеноорд» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

«Фейеноорд» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

22 января 2025, 21:50
Фейеноорд
22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
3 : 0
Завершен
Бавария
21' С. Хименес 45+9' С. Хименес (П) 89' А. Уэда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
(К) ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фейеноорд
71
Исмаил Ка
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-3-2
1
Бейлов
5
Смал
17
Ганцко
3
Белен
18
Траунер
2
Ньивкоп
14
Пайшао
17
Миламбо
14
Стенгс
23
Хадж Мусса
29
Хименес
3-1-2-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
14
Пайшао
3
Буэно
3
Буэно
14
Пайшао
2
Ньивкоп
4
Митчелл
4
Митчелл
2
Ньивкоп
14
Стенгс
18
18
14
Стенгс
23
Хадж Мусса
18
Уэда
18
Уэда
23
Хадж Мусса
19
Дэвис
22
Геррейру
22
Геррейру
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
45
Павлович
45
Павлович
3
Мин-Джэ
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
27
Лаймер
10
Сане
10
Сане
27
Лаймер
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Фейеноорд
Бавария
71
Исмаил Ка
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
17
Лука Иванушец
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
71
Исмаил Ка
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
17
Лука Иванушец
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Фейеноорд - Бавария
1
3
Всего ударов по воротам
8
30
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
13
Нарушения
5
6
Офсайды
0
1
Количество передач
193
736
Сейвы
7
0
Точность передач %
63
90
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
2
12
Удары из пределов штрафной
5
22
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.75
2.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Баварии», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Бавария»

«Фейеноорд» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Фейеноорд
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