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  • «РБ Лейпциг» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

«РБ Лейпциг» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

22 января 2025, 19:35
РБ Лейпциг
22.01.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
19' Б. Шешко 78' Ю. Поульсен
75' В. Дьекереш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Спортинг
81
Франко Исраэль
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
23
Жеовани Кенда
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
33
Fernando Dickes
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Спортинг
51
Диогу Пинту
ВР
1
Владан Ковачевич
ВР
71
Denilson Santos
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
78
Мауру Коуту
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
9
Рафаэль Нель
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
4-2-2-2
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
3
Битшиабу
2
Гертрейда
21
Айдара
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
4-1-3-2
81
Исраэль
22
Фреснеда
6
Сент-Джуст
2
Дьоманде
6
Дебаст
23
Юльманн
23
Кенда
10
Катамо
20
Араухо
7
Тринкау
40
Хардер
22
Раум
16
Клостерманн
16
Клостерманн
22
Раум
21
Баумгартнер
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Баумгартнер
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
7
Симонс
7
Нуса
7
Нуса
7
Симонс
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
10
Катамо
21
Браганца
21
Браганца
10
Катамо
6
Сент-Джуст
25
Инасиу
25
Инасиу
6
Сент-Джуст
22
Фреснеда
47
Эшгайю
47
Эшгайю
22
Фреснеда
6
Дебаст
5
Морита
5
Морита
6
Дебаст
40
Хардер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
40
Хардер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Спортинг
25
Петер Гулачи
ВР
33
Fernando Dickes
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Марко Розе
51
Диогу Пинту
ВР
1
Владан Ковачевич
ВР
71
Denilson Santos
ЦЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
33
Fernando Dickes
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
Остались в запасе
51
Диогу Пинту
ВР
1
Владан Ковачевич
ВР
71
Denilson Santos
ЦЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча РБ Лейпциг - Спортинг
3
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
0
9
Нарушения
15
6
Офсайды
3
3
Количество передач
457
494
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
2.3
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Спортинга», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Спортинг»

«РБ Лейпциг» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спортинг РБ Лейпциг
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