22.01.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
3
Битшиабу
2
Гертрейда
21
Айдара
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
4-1-3-2
81
Исраэль
22
Фреснеда
6
Сент-Джуст
2
Дьоманде
6
Дебаст
23
Юльманн
23
Кенда
10
Катамо
20
Араухо
7
Тринкау
40
Хардер
22
Раум
16
Клостерманн
16
Клостерманн
22
Раум
21
Баумгартнер
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Баумгартнер
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
7
Симонс
7
Нуса
7
Нуса
7
Симонс
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
10
Катамо
21
Браганца
21
Браганца
10
Катамо
6
Сент-Джуст
25
Инасиу
25
Инасиу
6
Сент-Джуст
22
Фреснеда
47
Эшгайю
47
Эшгайю
22
Фреснеда
6
Дебаст
5
Морита
5
Морита
6
Дебаст
40
Хардер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
40
Хардер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Спортинг
25
Петер Гулачи
ВР
33
Fernando Dickes
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Марко Розе
51
Диогу Пинту
ВР
1
Владан Ковачевич
ВР
71
Denilson Santos
ЦЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
33
Fernando Dickes
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
Остались в запасе
51
Диогу Пинту
ВР
1
Владан Ковачевич
ВР
71
Denilson Santos
ЦЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча РБ Лейпциг - Спортинг
3
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
0
9
Нарушения
15
6
Офсайды
3
3
Количество передач
457
494
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
2.3
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Спортинга», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Спортинг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»