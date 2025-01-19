19.01.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
17
Кен
8
Вайзер
6
Стаге
17
Груль
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
4-2-2-1-1
1
Дамен
6
Гаувелеув
15
Зесигер
5
Матсима
13
Яннулис
10
Майер
18
Якич
7
Кудоссу
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
99
Эссенде
4
Штарк
6
Малатини
6
Малатини
4
Штарк
17
Кен
12
Каборе
12
Каборе
17
Кен
32
Биттенкурт
80
Алверу
80
Алверу
32
Биттенкурт
17
Груль
7
Бурк
7
Бурк
17
Груль
6
Гаувелеув
40
Бэнкс
40
Бэнкс
6
Гаувелеув
7
Кудоссу
14
Вольф
14
Вольф
7
Кудоссу
10
Майер
21
Кемюр
21
Кемюр
10
Майер
20
Клод-Морис
97
Йенсен
97
Йенсен
20
Клод-Морис
99
Эссенде
9
Тиц
9
Тиц
99
Эссенде
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
22
Недилько Лабрович
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Вердер - Аугсбург
1
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
14
Офсайды
5
3
Количество передач
656
279
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
67
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Аугсбурга», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Аугсбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»