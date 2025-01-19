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  • «Вердер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Вердер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 18:20
Вердер
19.01.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Аугсбург
5' С. Эссенде 45+1' С. Эссенде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Марко Груль
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
18
Кристиян Якич
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
21
Мерт Кемюр
АП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
17
Кен
8
Вайзер
6
Стаге
17
Груль
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
4-2-2-1-1
1
Дамен
6
Гаувелеув
15
Зесигер
5
Матсима
13
Яннулис
10
Майер
18
Якич
7
Кудоссу
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
99
Эссенде
4
Штарк
6
Малатини
6
Малатини
4
Штарк
17
Кен
12
Каборе
12
Каборе
17
Кен
32
Биттенкурт
80
Алверу
80
Алверу
32
Биттенкурт
17
Груль
7
Бурк
7
Бурк
17
Груль
6
Гаувелеув
40
Бэнкс
40
Бэнкс
6
Гаувелеув
7
Кудоссу
14
Вольф
14
Вольф
7
Кудоссу
10
Майер
21
Кемюр
21
Кемюр
10
Майер
20
Клод-Морис
97
Йенсен
97
Йенсен
20
Клод-Морис
99
Эссенде
9
Тиц
9
Тиц
99
Эссенде
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
22
Недилько Лабрович
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Вердер - Аугсбург
1
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
14
Офсайды
5
3
Количество передач
656
279
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
67
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Аугсбурга», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«Аугсбург»

«Вердер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Аугсбург Вердер
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