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Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Лацио», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Лацио»