19.01.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
4-1-2-3
96
Монтипо
6
Брадарич
42
Коппола
87
Гиларди
27
Давидович
8
Сердар
11
Дуда
38
Чачуа
9
Сарр
20
Тенгстедт
10
Суслов
4-1-2-1-2
49
Проведель
4
Хюсай
2
Жиго
34
Хила
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
38
Чачуа
19
Фараони
19
Фараони
38
Чачуа
20
Тенгстедт
88
Лазович
88
Лазович
20
Тенгстедт
9
Сарр
21
Белахьян
21
Белахьян
9
Сарр
10
Суслов
20
Кастанос
20
Кастанос
10
Суслов
27
Давидович
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
27
Давидович
2
Жиго
26
Романьоли
26
Романьоли
2
Жиго
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
6
Ровелла
8
Кастровилли
8
Кастровилли
6
Ровелла
10
Дзакканьи
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
Остались в запасе
Верона
Лацио
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Верона - Лацио
5
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
8
Офсайды
2
0
Количество передач
308
600
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Лацио», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»