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  • «Верона» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Верона» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 18:50
Верона
19.01.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
2' С. Жиго 21' Б. Диа 58' М. Дзакканьи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
27
Павел Давидович
(К) ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
4-1-2-3
96
Монтипо
6
Брадарич
42
Коппола
87
Гиларди
27
Давидович
8
Сердар
11
Дуда
38
Чачуа
9
Сарр
20
Тенгстедт
10
Суслов
4-1-2-1-2
49
Проведель
4
Хюсай
2
Жиго
34
Хила
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
38
Чачуа
19
Фараони
19
Фараони
38
Чачуа
20
Тенгстедт
88
Лазович
88
Лазович
20
Тенгстедт
9
Сарр
21
Белахьян
21
Белахьян
9
Сарр
10
Суслов
20
Кастанос
20
Кастанос
10
Суслов
27
Давидович
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
27
Давидович
2
Жиго
26
Романьоли
26
Романьоли
2
Жиго
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
6
Ровелла
8
Кастровилли
8
Кастровилли
6
Ровелла
10
Дзакканьи
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
Остались в запасе
Верона
Лацио
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Верона - Лацио
5
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
8
Офсайды
2
0
Количество передач
308
600
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Лацио», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Лацио»

«Верона» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Верона
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