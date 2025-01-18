Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Боруссии» М, 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Боруссия» М