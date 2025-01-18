18.01.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
4-1-1-3-1
1
Градецки
22
Гримальдо
4
Та
12
Тапсоба
13
Артур
34
Джака
8
Андрих
11
Терье
7
Вирц
23
Телла
14
Шик
4-1-2-1-2
1
Николас
22
Ляйнер
6
Итакура
30
Эльведи
26
Ульрих
5
Вайгль
20
Райц
16
Сандер
25
Хак
70
Чванчара
11
Кляйнденст
11
Терье
5
Хинкапе
5
Хинкапе
11
Терье
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
34
Джака
25
Паласиос
25
Паласиос
34
Джака
22
Гримальдо
24
Гарсия
24
Гарсия
22
Гримальдо
7
Вирц
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Вирц
26
Ульрих
25
Нец
25
Нец
26
Ульрих
20
Райц
2
Чародиа
2
Чародиа
20
Райц
25
Хак
7
Штегер
7
Штегер
25
Хак
70
Чванчара
14
Плеа
14
Плеа
70
Чванчара
16
Сандер
13
13
16
Сандер
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Йонас Омлин
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Байер - Боруссия М
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Количество передач
606
506
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.14
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Боруссии» М, 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Боруссия» М
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»