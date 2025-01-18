18.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
17
Олисе
9
Кейн
4-2-2-2
25
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
3
Кулиеракис
21
Меле
27
Арнольд
31
Герхардт
21
Виммер
8
Дардаи
14
Нмеча
9
Амура
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
10
Сане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Сане
8
Дардаи
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Дардаи
31
Герхардт
40
Вранкс
40
Вранкс
31
Герхардт
21
Виммер
19
Винд
19
Винд
21
Виммер
14
Нмеча
8
Томаш
8
Томаш
14
Нмеча
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
27
Мариус Мюллер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
2
3
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
9
Количество передач
693
267
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.86
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вольфсбурга», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вольфсбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»