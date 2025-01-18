Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бавария» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

«Бавария» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

18 января 2025, 16:20
Бавария
18.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Вольфсбург
20' Л. Горецка 39' М. Олисе 62' Л. Горецка
24' М. Амура 88' М. Амура
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
17
Олисе
9
Кейн
4-2-2-2
25
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
3
Кулиеракис
21
Меле
27
Арнольд
31
Герхардт
21
Виммер
8
Дардаи
14
Нмеча
9
Амура
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
10
Сане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Сане
8
Дардаи
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Дардаи
31
Герхардт
40
Вранкс
40
Вранкс
31
Герхардт
21
Виммер
19
Винд
19
Винд
21
Виммер
14
Нмеча
8
Томаш
8
Томаш
14
Нмеча
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
27
Мариус Мюллер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
2
3
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
9
Количество передач
693
267
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.86
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вольфсбурга», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вольфсбург»

«Бавария» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Бавария
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+