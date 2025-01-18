18.01.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
15
Эрнандес
55
Гонсалес
22
Настасич
19
Розье
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
19
Крус
19
Раба
24
де ла Фуэнте
4-3-1-2
13
Облак
20
Молина
24
Ле Норман
2
Лангле
22
Галан
7
Де Пауль
8
Барриос
22
Галлахер
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
13
Тапиа
23
Саэнс
23
Саэнс
13
Тапиа
15
Эрнандес
5
Брашанац
5
Брашанац
15
Эрнандес
19
Раба
12
Лопес
12
Лопес
19
Раба
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
8
Барриос
6
Коке
6
Коке
8
Барриос
20
Молина
14
Льоренте
14
Льоренте
20
Молина
22
Галлахер
16
Лино
16
Лино
22
Галлахер
20
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
20
Симеоне
22
Галан
21
Ниньо
21
Ниньо
22
Галан
Остались в запасе
Леганес
Атлетико
36
Альвин Абахас
ВР
27
Гильермо Руис
ВР
28
Икер Бачильер
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
11
Наим Гарсия
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
27
Гильермо Руис
ВР
28
Икер Бачильер
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
11
Наим Гарсия
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леганес - Атлетико
1
3
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
16
6
Офсайды
2
2
Количество передач
306
622
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.41
2.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Атлетико», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»