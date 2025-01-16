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  • «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2025

16 января 2025, 21:50
Манчестер Юнайтед
16.01.2025, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
82' А. Диалло 90' А. Диалло 90+4' А. Диалло
43' М. Угарте (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Ян Беднарек
(К) ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
15
Йоро
6
Мартинес
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Угарте
20
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
3-3-1-3
32
Рэмсдейл
4
Харвуд-Беллис
28
Сугавара
14
Бри
2
Уокер-Питерс
18
Угочукву
5
Беднарек
18
Арибо
20
Диблинг
18
Фернандеш
7
Сулемана
15
Йоро
5
Магуайр
5
Магуайр
15
Йоро
5
Угарте
15
Колльер
15
Колльер
5
Угарте
3
Мазрауи
24
Эриксен
24
Эриксен
3
Мазрауи
20
Мэйну
7
Антони
7
Антони
20
Мэйну
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
5
Беднарек
15
Вуд
15
Вуд
5
Беднарек
20
Диблинг
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
20
Диблинг
18
Арибо
4
Даунс
4
Даунс
18
Арибо
18
Фернандеш
10
Армстронг
10
Армстронг
18
Фернандеш
18
Угочукву
30
Онуачу
30
Онуачу
18
Угочукву
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
1
3
Всего ударов по воротам
23
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
572
404
Сейвы
5
6
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
12
5
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
3.2
1.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»

«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Манчестер Юнайтед
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