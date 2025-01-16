16.01.2025, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-3-1
24
Онана
15
Йоро
6
Мартинес
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Угарте
20
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
3-3-1-3
32
Рэмсдейл
4
Харвуд-Беллис
28
Сугавара
14
Бри
2
Уокер-Питерс
18
Угочукву
5
Беднарек
18
Арибо
20
Диблинг
18
Фернандеш
7
Сулемана
15
Йоро
5
Магуайр
5
Магуайр
15
Йоро
5
Угарте
15
Колльер
15
Колльер
5
Угарте
3
Мазрауи
24
Эриксен
24
Эриксен
3
Мазрауи
20
Мэйну
7
Антони
7
Антони
20
Мэйну
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
5
Беднарек
15
Вуд
15
Вуд
5
Беднарек
20
Диблинг
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
20
Диблинг
18
Арибо
4
Даунс
4
Даунс
18
Арибо
18
Фернандеш
10
Армстронг
10
Армстронг
18
Фернандеш
18
Угочукву
30
Онуачу
30
Онуачу
18
Угочукву
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
1
3
Всего ударов по воротам
23
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
572
404
Сейвы
5
6
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
12
5
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
3.2
1.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»