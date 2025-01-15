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  • «Эспали» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

«Эспали» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

15 января 2025, 21:50
Эспали
15.01.2025, среда, 23:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 4
Завершен
ПСЖ
3' K. Gjeci 71' M. Fournel
37' В. Заир-Эмери 67' Д. Дуэ 88' Б. Барколя 90+2' Г. Рамуш (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспали
1
Jordan Etienne
ВР
2
G. Allaigre
ЦЗ
5
J. Ichane (pen.)
(К) ЦЗ
4
Lilian Curt
ЦЗ
3
K. Uzun
ЦЗ
7
Mathis Mezaber
ЦЗ
10
L. Russo
ЦП
11
K. Gjeci
ЦП
6
Mouad Ait Boulaalam
ЦП
8
Kevin Portal
ЦП
9
Maxence Fournel
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
8
Фабиан Руис
(К) ЦП
87
Жоау Невеш
АП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эспали
16
Clément Pagès
ВР
12
Salah Bendriss
ЦЗ
20
Nathan Raboisson
ЦП
18
H. Di Piazza
ЦП
17
Romain Grand
ЦП
15
Théo Teil
ЦП
14
B. Beaumont
ЦФ
19
Nathan Fila
ЦФ
13
Méroine El Hammiri
ЦФ
ПСЖ
1
Луи Муке
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
3-2-4-1
1
4
3
7
5
2
10
6
8
11
9
2-1-2-3-2
1
Тенас
2
Заге
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
16
Тапе
8
Руис
24
Маюлу
14
Дуэ
29
Барколя
9
Рамуш
87
Невеш
10
12
12
10
9
14
14
9
8
19
19
8
2
Заге
25
Мендеш
25
Мендеш
2
Заге
16
Тапе
51
Пачо
51
Пачо
16
Тапе
8
Руис
17
Витинья
17
Витинья
8
Руис
24
Маюлу
7
Кан Ин
7
Кан Ин
24
Маюлу
Остались в запасе
Эспали
ПСЖ
16
Clément Pagès
ВР
20
Nathan Raboisson
ЦП
18
H. Di Piazza
ЦП
17
Romain Grand
ЦП
15
Théo Teil
ЦП
13
Méroine El Hammiri
ЦФ
1
Луи Муке
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Clément Pagès
ВР
20
Nathan Raboisson
ЦП
18
H. Di Piazza
ЦП
17
Romain Grand
ЦП
15
Théo Teil
ЦП
13
Méroine El Hammiri
ЦФ
Остались в запасе
1
Луи Муке
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эспали - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
18
82
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
8
13
Офсайды
4
3
Количество передач
190
892
Сейвы
4
2
Точность передач %
62
91
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспали» против «ПСЖ», 1/16 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспали» – «ПСЖ»

«Эспали» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Кубок ПСЖ Эспали
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