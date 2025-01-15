15.01.2025, среда, 23:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 4
Завершен
Составы команд
Эспали
Эспали
3-2-4-1
1
4
3
7
5
2
10
6
8
11
9
2-1-2-3-2
1
Тенас
2
Заге
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
16
Тапе
8
Руис
24
Маюлу
14
Дуэ
29
Барколя
9
Рамуш
87
Невеш
10
12
12
10
9
14
14
9
8
19
19
8
2
Заге
25
Мендеш
25
Мендеш
2
Заге
16
Тапе
51
Пачо
51
Пачо
16
Тапе
8
Руис
17
Витинья
17
Витинья
8
Руис
24
Маюлу
7
Кан Ин
7
Кан Ин
24
Маюлу
Остались в запасе
Эспали
ПСЖ
16
Clément Pagès
ВР
20
Nathan Raboisson
ЦП
18
H. Di Piazza
ЦП
17
Romain Grand
ЦП
15
Théo Teil
ЦП
13
Méroine El Hammiri
ЦФ
1
Луи Муке
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Clément Pagès
ВР
20
Nathan Raboisson
ЦП
18
H. Di Piazza
ЦП
17
Romain Grand
ЦП
15
Théo Teil
ЦП
13
Méroine El Hammiri
ЦФ
Остались в запасе
1
Луи Муке
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эспали - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
18
82
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
8
13
Офсайды
4
3
Количество передач
190
892
Сейвы
4
2
Точность передач %
62
91
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспали» против «ПСЖ», 1/16 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспали» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Старт».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»