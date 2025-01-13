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  • «Монца» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2025

«Монца» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2025

13 января 2025, 21:35
Монца
13.01.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
44' П. Чиурриа 63' Д. Мальдини
74' Л. Белтран (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
(К) ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
28
Андреа Колпани
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
3-3-3-1
80
Турати
4
Иццо
4
Мари
2
Карбони
38
Бондо
42
Бьянко
11
Акпа Акпро
26
Чиурриа
70
Мальдини
13
Перейра
10
Капрари
4-2-3-1
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
15
Комуццо
8
Госенс
28
Колпани
7
Ричардсон
11
Гюдмюндссон
29
Адли
23
Соттиль
9
Кен
42
Бьянко
10
Валоти
10
Валоти
42
Бьянко
11
Акпа Акпро
19
Виньято
19
Виньято
11
Акпа Акпро
10
Капрари
11
Джурич
11
Джурич
10
Капрари
70
Мальдини
37
Петанья
37
Петанья
70
Мальдини
8
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
8
Госенс
7
Ричардсон
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
7
Ричардсон
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
23
Соттиль
8
Куаме
8
Куаме
23
Соттиль
Остались в запасе
Монца
Фиорентина
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Монца - Фиорентина
4
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
26
9
Офсайды
0
1
Количество передач
306
587
Сейвы
0
1
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Фиорентины», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца»«Фиорентина»

«Монца» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Монца
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