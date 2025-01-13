13.01.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Монца
Монца
3-3-3-1
80
Турати
4
Иццо
4
Мари
2
Карбони
38
Бондо
42
Бьянко
11
Акпа Акпро
26
Чиурриа
70
Мальдини
13
Перейра
10
Капрари
4-2-3-1
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
15
Комуццо
8
Госенс
28
Колпани
7
Ричардсон
11
Гюдмюндссон
29
Адли
23
Соттиль
9
Кен
42
Бьянко
10
Валоти
10
Валоти
42
Бьянко
11
Акпа Акпро
19
Виньято
19
Виньято
11
Акпа Акпро
10
Капрари
11
Джурич
11
Джурич
10
Капрари
70
Мальдини
37
Петанья
37
Петанья
70
Мальдини
8
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
8
Госенс
7
Ричардсон
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
7
Ричардсон
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
23
Соттиль
8
Куаме
8
Куаме
23
Соттиль
Остались в запасе
Монца
Фиорентина
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Монца - Фиорентина
4
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
26
9
Офсайды
0
1
Количество передач
306
587
Сейвы
0
1
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Фиорентины», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»