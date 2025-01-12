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  • «Аугсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

«Аугсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

12 января 2025, 18:30
Аугсбург
12.01.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
65' Д. Ундав
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Дамен
5
Матсима
6
Гаувелеув
5
Бауэр
13
Яннулис
18
Якич
20
Гумни
16
Ониика
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
99
Эссенде
3-3-1-1-2
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
27
Вольтемаде
9
Демирович
5
Бауэр
40
Бэнкс
40
Бэнкс
5
Бауэр
16
Ониика
10
Майер
10
Майер
16
Ониика
20
Гумни
7
Кудоссу
7
Кудоссу
20
Гумни
20
Клод-Морис
97
Йенсен
97
Йенсен
20
Клод-Морис
99
Эссенде
9
Тиц
9
Тиц
99
Эссенде
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
27
Вольтемаде
14
Кайтель
14
Кайтель
27
Вольтемаде
20
Мийо
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
20
Мийо
9
Демирович
26
Ундав
26
Ундав
9
Демирович
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
22
Недилько Лабрович
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
5
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
11
14
Офсайды
2
0
Количество передач
410
558
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.22
2.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Штутгарта», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Штутгарт»

«Аугсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Штутгарт Аугсбург
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