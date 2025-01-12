12.01.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
3-3-2-1-1
1
Дамен
5
Матсима
6
Гаувелеув
5
Бауэр
13
Яннулис
18
Якич
20
Гумни
16
Ониика
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
99
Эссенде
3-3-1-1-2
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
27
Вольтемаде
9
Демирович
5
Бауэр
40
Бэнкс
40
Бэнкс
5
Бауэр
16
Ониика
10
Майер
10
Майер
16
Ониика
20
Гумни
7
Кудоссу
7
Кудоссу
20
Гумни
20
Клод-Морис
97
Йенсен
97
Йенсен
20
Клод-Морис
99
Эссенде
9
Тиц
9
Тиц
99
Эссенде
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
27
Вольтемаде
14
Кайтель
14
Кайтель
27
Вольтемаде
20
Мийо
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
20
Мийо
9
Демирович
26
Ундав
26
Ундав
9
Демирович
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
22
Недилько Лабрович
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
5
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
11
14
Офсайды
2
0
Количество передач
410
558
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.22
2.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Штутгарта», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»