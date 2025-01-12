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  • «Тулуза» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

12 января 2025, 18:05
Тулуза
12.01.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Страсбур
35' И. Дукуре (АГ)
14' Э. Эмега 26' Э. Эмега
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
(К) ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
17
Андрей Сантос
ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
10
Денис Генро
АП
80
Шави Бабика
ПВ
11
Ноа Эджума
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
3-2-1-3-1
16
Ресте
4
Крессуэлл
3
МакКензи
6
Канвот
17
Суасо
50
Акдаг
23
Кассерес
34
Гбоу
7
Абухляль
15
Доннум
7
Кинг
3-2-1-2-2
1
Петрович
20
Дуэ
6
Дукуре
19
Сарр
19
Диарра
17
Сантос
80
Лемарешаль
11
Нанаси
22
Морейра
7
Баква
22
Эмега
23
Кассерес
8
Зайц
8
Зайц
23
Кассерес
50
Акдаг
10
Генро
10
Генро
50
Акдаг
17
Суасо
80
Бабика
80
Бабика
17
Суасо
7
Кинг
9
Магри
9
Магри
7
Кинг
11
Нанаси
23
Соболь
23
Соболь
11
Нанаси
7
Баква
29
Сенайя
29
Сенайя
7
Баква
22
Морейра
26
Дьонг
26
Дьонг
22
Морейра
Остались в запасе
Тулуза
Страсбур
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Тулуза - Страсбур
1
5
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
14
Офсайды
4
2
Количество передач
462
419
Сейвы
0
5
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.24
2.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Страсбура», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Страсбур»

«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Тулуза
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