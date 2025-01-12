12.01.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
3-2-1-3-1
16
Ресте
4
Крессуэлл
3
МакКензи
6
Канвот
17
Суасо
50
Акдаг
23
Кассерес
34
Гбоу
7
Абухляль
15
Доннум
7
Кинг
3-2-1-2-2
1
Петрович
20
Дуэ
6
Дукуре
19
Сарр
19
Диарра
17
Сантос
80
Лемарешаль
11
Нанаси
22
Морейра
7
Баква
22
Эмега
23
Кассерес
8
Зайц
8
Зайц
23
Кассерес
50
Акдаг
10
Генро
10
Генро
50
Акдаг
17
Суасо
80
Бабика
80
Бабика
17
Суасо
7
Кинг
9
Магри
9
Магри
7
Кинг
11
Нанаси
23
Соболь
23
Соболь
11
Нанаси
7
Баква
29
Сенайя
29
Сенайя
7
Баква
22
Морейра
26
Дьонг
26
Дьонг
22
Морейра
Остались в запасе
Тулуза
Страсбур
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Тулуза - Страсбур
1
5
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
14
Офсайды
4
2
Количество передач
462
419
Сейвы
0
5
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.24
2.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Страсбура», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»