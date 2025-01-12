Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетико» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

«Атлетико» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

12 января 2025, 17:05
Атлетико
12.01.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
55' Х. Альварес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Осасуна
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
22
Галан
24
Ле Норман
2
Лангле
20
Молина
7
Де Пауль
8
Барриос
22
Галлахер
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
4-1-1-3-1
1
Эррера
7
Пенья
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
19
Ибаньес
23
Бретонес
14
Гарсия
16
Гомес
9
Гарсия
20
Симеоне
14
Льоренте
14
Льоренте
20
Симеоне
22
Галлахер
16
Лино
16
Лино
22
Галлахер
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
6
Торро
12
Аресо
12
Аресо
6
Торро
7
Пенья
7
Монкайола
7
Монкайола
7
Пенья
22
Бойомо
10
Орос
10
Орос
22
Бойомо
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
14
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Гарсия
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Атлетико - Осасуна
3
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
8
14
Офсайды
1
2
Количество передач
556
522
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Осасуны», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Осасуна»

«Атлетико» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Атлетико
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+