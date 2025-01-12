12.01.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-3-1-2
13
Облак
22
Галан
24
Ле Норман
2
Лангле
20
Молина
7
Де Пауль
8
Барриос
22
Галлахер
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
4-1-1-3-1
1
Эррера
7
Пенья
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
19
Ибаньес
23
Бретонес
14
Гарсия
16
Гомес
9
Гарсия
20
Симеоне
14
Льоренте
14
Льоренте
20
Симеоне
22
Галлахер
16
Лино
16
Лино
22
Галлахер
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
6
Торро
12
Аресо
12
Аресо
6
Торро
7
Пенья
7
Монкайола
7
Монкайола
7
Пенья
22
Бойомо
10
Орос
10
Орос
22
Бойомо
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
14
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Гарсия
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Атлетико - Осасуна
3
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
8
14
Офсайды
1
2
Количество передач
556
522
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Осасуны», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»