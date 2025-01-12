12.01.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3-3-2-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
2
Парк
14
Муньос
14
Эссуго
10
Молейро
20
Родригес
19
Рамирес
21
Силва
4-1-3-2
13
Сорья
2
Иглесиас
15
Альдрете
22
Дуарте
2
Джене
21
Уче
8
Арамбарри
6
Милья
10
Аленья
11
да Коста
91
Йылдырым
15
Херцог
15
Херцог
19
Рамирес
12
Лойодиче
12
Лойодиче
19
Рамирес
Херцог
14
Фустер
14
Фустер
Херцог
14
Муньос
24
Янузай
24
Янузай
14
Муньос
14
Эссуго
17
Мата
17
Мата
14
Эссуго
21
Силва
22
Кардона
22
Кардона
21
Силва
10
Аленья
19
Федерико
19
Федерико
10
Аленья
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Хетафе
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
38
Мартин Куэльяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
38
Мартин Куэльяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Лас-Пальмас - Хетафе
2
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
17
Офсайды
2
3
Количество передач
454
253
Сейвы
1
6
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Хетафе», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»