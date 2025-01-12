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  • «Лас-Пальмас» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

«Лас-Пальмас» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

12 января 2025, 14:50
Лас-Пальмас
12.01.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
88' А. Янузай
86' Б. Майорал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
2
Марвин Парк
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Кириан Родригес
(К) АП
10
Альберто Молейро
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
33
Серхио Виера
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
38
Мартин Куэльяр
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
3-3-2-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
2
Парк
14
Муньос
14
Эссуго
10
Молейро
20
Родригес
19
Рамирес
21
Силва
4-1-3-2
13
Сорья
2
Иглесиас
15
Альдрете
22
Дуарте
2
Джене
21
Уче
8
Арамбарри
6
Милья
10
Аленья
11
да Коста
91
Йылдырым
15
Херцог
15
Херцог
19
Рамирес
12
Лойодиче
12
Лойодиче
19
Рамирес
Херцог
14
Фустер
14
Фустер
Херцог
14
Муньос
24
Янузай
24
Янузай
14
Муньос
14
Эссуго
17
Мата
17
Мата
14
Эссуго
21
Силва
22
Кардона
22
Кардона
21
Силва
10
Аленья
19
Федерико
19
Федерико
10
Аленья
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Хетафе
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
38
Мартин Куэльяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
38
Мартин Куэльяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Лас-Пальмас - Хетафе
2
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
17
Офсайды
2
3
Количество передач
454
253
Сейвы
1
6
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Хетафе», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Хетафе»

«Лас-Пальмас» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Лас-Пальмас
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