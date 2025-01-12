Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Хетафе», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Хетафе»