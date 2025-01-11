Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Севилья» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

«Севилья» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

11 января 2025, 21:50
Севилья
11.01.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
90+3' А. Педроса
61' Л. Риоха
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
9
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Нюланд
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
6
Локонга
8
Ньигес
8
Гудель
97
Соу
11
Лукебакио
16
Ромеро
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Москера
5
Таррега
14
Гайя
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
4
Салас
17
Педроса
17
Педроса
4
Салас
22
Кармона
24
Санчес
24
Санчес
22
Кармона
6
Агум
11
Варгас
11
Варгас
6
Агум
8
Ньигес
10
Фернандес
10
Фернандес
8
Ньигес
5
Барренечеа
21
Васкес
21
Васкес
5
Барренечеа
14
Гайя
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
14
Гайя
8
Алмейда
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Алмейда
16
Лопес
7
Каньос
7
Каньос
16
Лопес
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
9
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Хауме
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
11
Херман Валера
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
9
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
11
Херман Валера
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Севилья - Валенсия
1
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
16
8
Офсайды
5
1
Количество передач
448
397
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Валенсии», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Валенсия»

«Севилья» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Севилья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+