11.01.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
3-1-4-1-1
1
Нюланд
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
6
Локонга
8
Ньигес
8
Гудель
97
Соу
11
Лукебакио
16
Ромеро
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Москера
5
Таррега
14
Гайя
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
4
Салас
17
Педроса
17
Педроса
4
Салас
22
Кармона
24
Санчес
24
Санчес
22
Кармона
6
Агум
11
Варгас
11
Варгас
6
Агум
8
Ньигес
10
Фернандес
10
Фернандес
8
Ньигес
5
Барренечеа
21
Васкес
21
Васкес
5
Барренечеа
14
Гайя
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
14
Гайя
8
Алмейда
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Алмейда
16
Лопес
7
Каньос
7
Каньос
16
Лопес
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
9
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Хауме
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
11
Херман Валера
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
9
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
11
Херман Валера
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Севилья - Валенсия
1
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
16
8
Офсайды
5
1
Количество передач
448
397
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Валенсии», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»