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Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Лиона», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Лион»