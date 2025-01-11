11.01.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
3-2-2-2-1
40
Бизот
5
Шардонне
3
Ндиайе
6
Фернандес
21
Айдара
70
Лала
95
Камара
8
Маньетти
23
Думбия
17
Бальде
19
Ажорк
3-4-2-1
20
Перри
15
Чалета-Цар
19
Ниахате
3
Тальяфико
17
Верету
6
Тессманн
8
Толиссо
22
Мата
39
Фофана
10
Шерки
91
Ляказетт
21
Айдара
23
Амави
23
Амави
21
Айдара
Амави
20
Зогбе
20
Зогбе
Амави
23
Думбия
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
23
Думбия
17
Бальде
28
Лаж
28
Лаж
17
Бальде
19
Ажорк
19
Сима
19
Сима
19
Ажорк
6
Тессманн
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
17
Верету
7
Нуама
7
Нуама
17
Верету
39
Фофана
10
Бенрахма
10
Бенрахма
39
Фофана
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
Остались в запасе
Брест
Лион
37
Грегуар Кудер
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
21
Ромен Февр
ПВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Брест - Лион
1
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
10
Офсайды
2
2
Количество передач
309
635
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Лиона», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»