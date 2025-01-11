Хайденхайм
11.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
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Унион
17' Ф. Кретциг
83' А. Бек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
1
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
5
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
39
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
8
Лео Сиенза
ЛВ
12
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Унион
37
Александер Шволов
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
4
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
36
Алеша Кемлейн
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
16
Бенедикт Холлербах
ЦФ
17
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Хайденхайм
40
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
31
Сирлорд Конте
ПВ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
Унион
26
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
2
Кевин Фогт
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
7
Йорбе Вертессен
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Мюллер
19
Ференбах
6
Майнка
5
Гимбер
13
Кретциг
39
Дорш
23
Траоре
3
Шеппнер
8
Сиенза
10
Ваннер
12
Зивзивадзе
4-1-1-2-2
37
Шволов
28
Триммель
4
Лейте
5
Дехи
15
Роте
36
Кемлейн
19
Хаберер
24
Сков
11
Чон
17
Джордан
16
Холлербах
5
Гимбер
4
Зирслебен
4
Зирслебен
5
Гимбер
13
Кретциг
2
Буш
2
Буш
13
Кретциг
39
Дорш
20
Кербер
20
Кербер
39
Дорш
10
Ваннер
21
Бек
21
Бек
10
Ваннер
8
Сиенза
31
Конте
31
Конте
8
Сиенза
16
Холлербах
2
Фогт
2
Фогт
16
Холлербах
19
Хаберер
29
Тусар
29
Тусар
19
Хаберер
11
Чон
21
Скарке
21
Скарке
11
Чон
36
Кемлейн
7
Вертессен
7
Вертессен
36
Кемлейн
17
Джордан
23
Илич
23
Илич
17
Джордан
Остались в запасе
Хайденхайм
Унион
40
Франк Феллер
ВР
27
Томас Келлер
ЦЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
26
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
40
Франк Феллер
ВР
27
Томас Келлер
ЦЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
Остались в запасе
26
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Хайденхайм - Унион
1
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
10
Офсайды
0
1
Количество передач
577
424
Сейвы
6
6
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Униона», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Унион»
- Матч будет транслировать «Бетсити».