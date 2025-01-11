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    • «Хайденхайм» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

    «Хайденхайм» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

    Хайденхайм
    11.01.2025, суббота, 17:30
    Германия. Бундеслига, 16 тур
    2 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Унион
    17' Ф. Кретциг
    83' А. Бек
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Хайденхайм
    1
    Кевин Мюллер
    ВР
    19
    Йонас Ференбах
    ЛЗ
    13
    Франс Кретциг
    ЛЗ
    6
    Патрик Майнка
    (К) ЦЗ
    5
    Бенедикт Гимбер
    ЦЗ
    23
    Омар Траоре
    ПЗ
    39
    Никлас Дорш
    ОП
    3
    Ян Шеппнер
    ЦП
    10
    Пауль Ваннер
    АП
    8
    Лео Сиенза
    ЛВ
    12
    Буду Зивзивадзе
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Шмидт
    Унион
    37
    Александер Шволов
    ВР
    15
    Том Роте
    ЛЗ
    4
    Диогу Лейте
    ЦЗ
    5
    Данило Дехи
    ЦЗ
    28
    Кристофер Триммель
    (К) ПЗ
    36
    Алеша Кемлейн
    ОП
    19
    Яник Хаберер
    ЦП
    11
    У Ен Чон
    ПВ
    24
    Роберт Сков
    ПВ
    16
    Бенедикт Холлербах
    ЦФ
    17
    Джордан
    ЦФ
    Главный тренер
    Бо Свенссон
    Хайденхайм
    40
    Франк Феллер
    ВР
    4
    Тим Зирслебен
    ЦЗ
    27
    Томас Келлер
    ЦЗ
    2
    Марнон Буш
    ПЗ
    20
    Лука Кербер
    ЦП
    21
    Адриан Бек
    АП
    31
    Сирлорд Конте
    ПВ
    14
    Максимилиан Бройниг
    ЦФ
    9
    Штефан Шиммер
    ЦФ
    Унион
    26
    Джером Руссийон
    ЛЗ
    14
    Леопольд Кверфельд
    ЦЗ
    2
    Кевин Фогт
    ЦЗ
    29
    Люка Тусар
    ОП
    13
    Андраш Шафер
    ЦП
    21
    Тим Скарке
    ПВ
    7
    Йорбе Вертессен
    ЦФ
    23
    Андрей Илич
    ЦФ
    25
    Carl Klaus
    ЦФ
    3-3-1-2-1
    1
    Мюллер
    19
    Ференбах
    6
    Майнка
    5
    Гимбер
    13
    Кретциг
    39
    Дорш
    23
    Траоре
    3
    Шеппнер
    8
    Сиенза
    10
    Ваннер
    12
    Зивзивадзе
    4-1-1-2-2
    37
    Шволов
    28
    Триммель
    4
    Лейте
    5
    Дехи
    15
    Роте
    36
    Кемлейн
    19
    Хаберер
    24
    Сков
    11
    Чон
    17
    Джордан
    16
    Холлербах
    5
    Гимбер
    4
    Зирслебен
    4
    Зирслебен
    5
    Гимбер
    13
    Кретциг
    2
    Буш
    2
    Буш
    13
    Кретциг
    39
    Дорш
    20
    Кербер
    20
    Кербер
    39
    Дорш
    10
    Ваннер
    21
    Бек
    21
    Бек
    10
    Ваннер
    8
    Сиенза
    31
    Конте
    31
    Конте
    8
    Сиенза
    16
    Холлербах
    2
    Фогт
    2
    Фогт
    16
    Холлербах
    19
    Хаберер
    29
    Тусар
    29
    Тусар
    19
    Хаберер
    11
    Чон
    21
    Скарке
    21
    Скарке
    11
    Чон
    36
    Кемлейн
    7
    Вертессен
    7
    Вертессен
    36
    Кемлейн
    17
    Джордан
    23
    Илич
    23
    Илич
    17
    Джордан
    Остались в запасе
    Хайденхайм
    Унион
    40
    Франк Феллер
    ВР
    27
    Томас Келлер
    ЦЗ
    14
    Максимилиан Бройниг
    ЦФ
    9
    Штефан Шиммер
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Шмидт
    26
    Джером Руссийон
    ЛЗ
    14
    Леопольд Кверфельд
    ЦЗ
    13
    Андраш Шафер
    ЦП
    25
    Carl Klaus
    ЦФ
    Главный тренер
    Бо Свенссон
    Остались в запасе
    40
    Франк Феллер
    ВР
    27
    Томас Келлер
    ЦЗ
    14
    Максимилиан Бройниг
    ЦФ
    9
    Штефан Шиммер
    ЦФ
    Остались в запасе
    26
    Джером Руссийон
    ЛЗ
    14
    Леопольд Кверфельд
    ЦЗ
    13
    Андраш Шафер
    ЦП
    25
    Carl Klaus
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Шмидт
    Главный тренер
    Бо Свенссон
    Статистика матча Хайденхайм - Унион
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    16
    10
    Удары в створ
    9
    6
    Владение мячом %
    58
    42
    Красные карточки
    0
    1
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    5
    4
    Нарушения
    8
    10
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    577
    424
    Сейвы
    6
    6
    Точность передач %
    85
    80
    Удары мимо ворот
    5
    2
    Блокированные удары
    2
    2
    Удары из пределов штрафной
    10
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    5
    xG (ожидаемые голы)
    1.52
    1.12

    Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Униона», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм»«Унион»

    «Хайденхайм» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

    Источник: «Бомбардир»

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    11.01.2025 16:20
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