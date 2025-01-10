10.01.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
3-1-4-2
49
Проведель
2
Жиго
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
3
Пеллегрини
6
Гендузи
16
Деле-Баширу
11
Исаксен
22
Диа
17
Чауна
4-1-1-2-2
1
Бутез
13
Доссена
20
ван дер Бремпт
2
Кемпф
5
Морено
16
Энгельхардт
10
Пас
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
7
Да Кунья
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
11
Исаксен
4
Хюсай
4
Хюсай
11
Исаксен
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
10
Кутроне
36
Маццителли
36
Маццителли
10
Кутроне
7
Стрефецца
92
Коне
92
Коне
7
Стрефецца
10
Пас
11
Диао
11
Диао
10
Пас
5
Морено
11
Белотти
11
Белотти
5
Морено
Остались в запасе
Лацио
Комо
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
51
Francesco Andrealli
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
51
Francesco Andrealli
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Лацио - Комо
3
1
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
15
Офсайды
1
0
Количество передач
273
473
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Комо», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»