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  • «Лацио» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

«Лацио» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

10 января 2025, 21:35
Лацио
10.01.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Комо
34' Б. Диа
72' П. Кутроне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
(К) ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Комо
1
Жан Бутез
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
51
Francesco Andrealli
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
92
Бен Лассин Коне
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-1-4-2
49
Проведель
2
Жиго
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
3
Пеллегрини
6
Гендузи
16
Деле-Баширу
11
Исаксен
22
Диа
17
Чауна
4-1-1-2-2
1
Бутез
13
Доссена
20
ван дер Бремпт
2
Кемпф
5
Морено
16
Энгельхардт
10
Пас
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
7
Да Кунья
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
11
Исаксен
4
Хюсай
4
Хюсай
11
Исаксен
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
10
Кутроне
36
Маццителли
36
Маццителли
10
Кутроне
7
Стрефецца
92
Коне
92
Коне
7
Стрефецца
10
Пас
11
Диао
11
Диао
10
Пас
5
Морено
11
Белотти
11
Белотти
5
Морено
Остались в запасе
Лацио
Комо
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
51
Francesco Andrealli
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
51
Francesco Andrealli
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Лацио - Комо
3
1
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
15
Офсайды
1
0
Количество передач
273
473
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Комо», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Комо»

«Лацио» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Лацио
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