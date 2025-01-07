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  • «Спортинг» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2025

«Спортинг» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2025

7 января 2025, 21:35
Спортинг
07.01.2025, вторник, 22:45
Португалия. Кубок лиги, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Порту
56' В. Дьекереш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
(К) ВР
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
10
Андре Франку
АП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Спортинг
1
Владан Ковачевич
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
23
Жеовани Кенда
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
10
Дэнни Намасо
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
4-2-2-2
81
Исраэль
2
Дьоманде
6
Сент-Джуст
2
Рейс
22
Фреснеда
23
Юльманн
5
Морита
20
Араухо
10
Катамо
14
Дьекереш
7
Тринкау
3-1-2-3-1
14
Рамос
52
Фернандеш
18
Перес
6
Отавио
46
Эустакиу
6
Гонсалес
86
Мора
11
Пепе
10
Франку
13
Галено
9
Омородион
22
Фреснеда
72
Куарежма
72
Куарежма
22
Фреснеда
2
Рейс
23
Кенда
23
Кенда
2
Рейс
7
Тринкау
40
Хардер
40
Хардер
7
Тринкау
52
Фернандеш
17
Мариу
17
Мариу
52
Фернандеш
10
Франку
20
Виейра
20
Виейра
10
Франку
86
Мора
24
Хайме
24
Хайме
86
Мора
Остались в запасе
Спортинг
Порту
1
Владан Ковачевич
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
10
Дэнни Намасо
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
10
Дэнни Намасо
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Спортинг - Порту
2
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
12
Количество передач
391
412
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Порту», 1/2 Кубка лиги Португалии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг»«Порту»

«Спортинг» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Португалия. Кубок лиги Порту Спортинг
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