07.01.2025, вторник, 20:30
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/4 финала
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
4-3-1-1-1
1
Райкович
13
Шанкити
15
Кадеш
6
Аль-Муса
2
Митай
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
9
Бензема
9
Аль-Хамдан
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
9
Митрович
38
Леонардо
38
Леонардо
9
Митрович
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
6
Аль-Муса
10
Ауа
77
Саид
77
Саид
10
Ауа
2
Митай
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
2
Митай
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Иттихад
2
3
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
17
13
Офсайды
1
8
Количество передач
666
566
Сейвы
6
6
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Иттихада», 1/4 Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»