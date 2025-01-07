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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2025

«Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2025

7 января 2025, 19:20
Аль-Хиляль
07.01.2025, вторник, 20:30
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Аль-Иттихад
72' С. Аль-Давсари 101' М. Леонардо
63' К. Бензема 114' К. Бензема
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
4-1-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
4-3-1-1-1
1
Райкович
13
Шанкити
15
Кадеш
6
Аль-Муса
2
Митай
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
9
Бензема
9
Аль-Хамдан
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
9
Митрович
38
Леонардо
38
Леонардо
9
Митрович
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
6
Аль-Муса
10
Ауа
77
Саид
77
Саид
10
Ауа
2
Митай
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
2
Митай
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Иттихад
2
3
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
17
13
Офсайды
1
8
Количество передач
666
566
Сейвы
6
6
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Иттихада», 1/4 Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Кубок Короля Аль-Иттихад Аль-Хиляль
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