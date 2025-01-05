Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ланс» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2025

«Ланс» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2025

5 января 2025, 15:50
Ланс
05.01.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 1
Завершен
Тулуза
73' З. Абухляль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
(К) ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ланс
1
Денис Петрич
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Давид Кошта
АП
39
Kembo Diliwidi
ЦФ
26
Gabin Capuano
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
10
Денис Генро
АП
80
Шави Бабика
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
11
Ноа Эджума
ЦФ
3-2-3-2
12
Коффи
20
Машадо
15
Дансо
5
Сарр
10
Фульини
17
Диуф
21
Зарури
28
Томассон
95
Франковски
7
Сотока
18
Нзола
3-2-1-3-1
16
Ресте
6
Канвот
3
МакКензи
4
Крессуэлл
19
Сидибе
17
Суасо
23
Кассерес
15
Доннум
7
Абухляль
34
Гбоу
7
Кинг
20
Машадо
13
Чавес
13
Чавес
20
Машадо
10
Фульини
8
8
10
Фульини
21
Зарури
10
Кошта
10
Кошта
21
Зарури
Чавес
39
39
Чавес
6
Канвот
12
Каманци
12
Каманци
6
Канвот
34
Гбоу
10
Генро
10
Генро
34
Гбоу
7
Абухляль
80
Бабика
80
Бабика
7
Абухляль
7
Кинг
9
Магри
9
Магри
7
Кинг
Остались в запасе
Ланс
Тулуза
1
Денис Петрич
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Gabin Capuano
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Gabin Capuano
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Ланс - Тулуза
5
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
20
12
Количество передач
512
280
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.41
2.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Нанта», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Нант»

«Ланс» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Ланс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+