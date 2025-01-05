05.01.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-3-2
12
Коффи
20
Машадо
15
Дансо
5
Сарр
10
Фульини
17
Диуф
21
Зарури
28
Томассон
95
Франковски
7
Сотока
18
Нзола
3-2-1-3-1
16
Ресте
6
Канвот
3
МакКензи
4
Крессуэлл
19
Сидибе
17
Суасо
23
Кассерес
15
Доннум
7
Абухляль
34
Гбоу
7
Кинг
20
Машадо
13
Чавес
13
Чавес
20
Машадо
10
Фульини
8
8
10
Фульини
21
Зарури
10
Кошта
10
Кошта
21
Зарури
Чавес
39
39
Чавес
6
Канвот
12
Каманци
12
Каманци
6
Канвот
34
Гбоу
10
Генро
10
Генро
34
Гбоу
7
Абухляль
80
Бабика
80
Бабика
7
Абухляль
7
Кинг
9
Магри
9
Магри
7
Кинг
Остались в запасе
Ланс
Тулуза
1
Денис Петрич
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Gabin Capuano
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Gabin Capuano
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Ланс - Тулуза
5
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
20
12
Количество передач
512
280
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.41
2.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Нанта», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Нант»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»