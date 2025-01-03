03.01.2025, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
4-2-2-2
1
Булка
3
Бар
55
Ндайшими
5
Абдельмонем
33
Менди
6
Будауи
22
Н'Домбеле
10
Диоп
26
Буанани
9
Лаборд
29
Гессан
3-3-2-1-1
30
Манданда
22
Ассиньон
5
Эстигард
30
Файе
33
Хатебур
5
Матусива
3
Трюффер
8
Джеймс
11
Гренбек
10
Бляс
15
Калимуэндо
29
Гессан
4
Данте
4
Данте
29
Гессан
9
Лаборд
13
Росарио
13
Росарио
9
Лаборд
26
Буанани
50
Чо
50
Чо
26
Буанани
10
Диоп
14
Мукоко
14
Мукоко
10
Диоп
30
Файе
42
Фофана
42
Фофана
30
Файе
8
Джеймс
11
Гомес
11
Гомес
8
Джеймс
11
Гренбек
9
Гуири
9
Гуири
11
Гренбек
Остались в запасе
Ницца
Ренн
1
Максим Дюпе
ВР
44
Amidou Doumbouya
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Глен Камара
ЦП
7
Жота
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
44
Amidou Doumbouya
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
17
Bernard Nguene
ЦФ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Глен Камара
ЦП
7
Жота
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Ницца - Ренн
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
14
Офсайды
4
0
Количество передач
415
484
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Ренна», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Betcity».
Источник: «Бомбардир»