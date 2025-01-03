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  • «Ризеспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2025

«Ризеспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2025

3 января 2025, 18:50
Ризеспор
03.01.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
38' Ж. Фернандеш (АГ)
45+3' Э. Мучи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
(К) ВР
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ризеспор
40
Canberk Yurdakul
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
99
Emrecan Bulut
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
2-1-5-1-1
13
2
Аликулов
4
Мокши
37
Шахин
18
Геззаль
8
Хаджиахметович
8
Акинтола
54
Пала
10
Олавоин
8
Варесанович
9
Соу
2-4-1-3
34
Гюнок
5
Санук
2
Удуохай
73
Мусрати
48
Учан
83
Фернандеш
22
Свенссон
19
Зайнутдинов
27
Рафа
7
Мучи
9
Иммобиле
8
Хаджиахметович
5
Хойер
5
Хойер
8
Хаджиахметович
10
Олавоин
5
Папаниколау
5
Папаниколау
10
Олавоин
9
Соу
15
Юрецка
15
Юрецка
9
Соу
5
Санук
53
Топджу
53
Топджу
5
Санук
7
Мучи
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
7
Мучи
48
Учан
27
Ндур
27
Ндур
48
Учан
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
9
Иммобиле
90
Кылыксой
90
Кылыксой
9
Иммобиле
Остались в запасе
Ризеспор
Бешикташ
40
Canberk Yurdakul
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
7
Benhur Keser
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
77
Алтин Зекири
ЛВ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Canberk Yurdakul
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
7
Benhur Keser
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
77
Алтин Зекири
ЛВ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ризеспор - Бешикташ
3
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
15
Офсайды
2
1
Количество передач
390
461
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.77
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Ризеспор» против «Бешикташа», 18 тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ризеспор» – «Бешикташ»

  • Матч будет транслировать «Fonbet».

«Ризеспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Ризеспор
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