03.01.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ризеспор
Ризеспор
2-1-5-1-1
13
2
Аликулов
4
Мокши
37
Шахин
18
Геззаль
8
Хаджиахметович
8
Акинтола
54
Пала
10
Олавоин
8
Варесанович
9
Соу
2-4-1-3
34
Гюнок
5
Санук
2
Удуохай
73
Мусрати
48
Учан
83
Фернандеш
22
Свенссон
19
Зайнутдинов
27
Рафа
7
Мучи
9
Иммобиле
8
Хаджиахметович
5
Хойер
5
Хойер
8
Хаджиахметович
10
Олавоин
5
Папаниколау
5
Папаниколау
10
Олавоин
9
Соу
15
Юрецка
15
Юрецка
9
Соу
5
Санук
53
Топджу
53
Топджу
5
Санук
7
Мучи
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
7
Мучи
48
Учан
27
Ндур
27
Ндур
48
Учан
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
9
Иммобиле
90
Кылыксой
90
Кылыксой
9
Иммобиле
Остались в запасе
Ризеспор
Бешикташ
40
Canberk Yurdakul
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
7
Benhur Keser
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
77
Алтин Зекири
ЛВ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Canberk Yurdakul
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
7
Benhur Keser
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
77
Алтин Зекири
ЛВ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ризеспор - Бешикташ
3
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
15
Офсайды
2
1
Количество передач
390
461
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.77
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Ризеспор» против «Бешикташа», 18 тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»