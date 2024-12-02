Сморгонь
02.12.2024, понедельник, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Смотреть трансляцию
Динамо Мн
44' М. Бамба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
12
Максим Азарко
ВР
4
Алексей Шалашников
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
89
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Альберт Копытич
ПВ
10
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
16
Даниил Силинский
ОП
3
Джозеф Окоро
ОП
80
Игорь Школик
ЦП
99
Артем Соколовский
ЦП
37
Владислав Кролик
ЦП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
97
Vasily Chernyavsky
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
9
Артем Глотько
ЦЗ
6
Павел Селезнев
ОП
71
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Динамо Мн
1
Ivan Frolov
ВР
49
Артем Каратай
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
88
Никита Демченко
АП
74
Павел Седько
ЛВ
11
Глеб Жердев
ЛВ
7
Максим Будько
ЦФ
4-2-2-2
12
Азарко
4
Шалашников
3
Интсоен
44
Луцевич
78
Тишко
89
Камара
30
Лихтин
27
Гаевой
2
Бамба
7
Копытич
10
Леонович
1-2-3-1-3
13
Шимакович
5
Апетенок
16
Силинский
3
Окоро
80
Школик
99
Соколовский
37
Кролик
19
Подстрелов
14
Адеола
10
Хващинский
97
27
Гаевой
23
Горбач
23
Горбач
27
Гаевой
37
Кролик
27
Михайрин
27
Михайрин
37
Кролик
14
Адеола
74
Седько
74
Седько
14
Адеола
19
Подстрелов
11
Жердев
11
Жердев
19
Подстрелов
10
Хващинский
7
Будько
7
Будько
10
Хващинский
Остались в запасе
Сморгонь
Динамо Мн
1
Иван Новичков
ВР
9
Артем Глотько
ЦЗ
6
Павел Селезнев
ОП
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
1
Ivan Frolov
ВР
49
Артем Каратай
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
88
Никита Демченко
АП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
9
Артем Глотько
ЦЗ
6
Павел Селезнев
ОП
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
1
Ivan Frolov
ВР
49
Артем Каратай
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
88
Никита Демченко
АП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Сморгонь - Динамо Мн
2
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Динамо» Минск, 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Динамо» Минск
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».