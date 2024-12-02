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    • «Сморгонь» – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

    «Сморгонь» – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

    Сморгонь
    02.12.2024, понедельник, 14:00
    Беларусь. Высшая лига, 16 тур
    1 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Динамо Мн
    44' М. Бамба
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Сморгонь
    12
    Максим Азарко
    ВР
    4
    Алексей Шалашников
    ЦЗ
    3
    Кристиан Интсоен
    ЦЗ
    44
    Терентий Луцевич
    ЦЗ
    78
    Артур Тишко
    ПЗ
    89
    Ямусса Камара
    ОП
    30
    Виталий Лихтин
    ОП
    27
    Максим Гаевой
    ЦП
    2
    Мохамед Бамба
    ЦП
    7
    Альберт Копытич
    ПВ
    10
    Кирилл Леонович
    ПВ
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Динамо Мн
    13
    Иван Шимакович
    ВР
    5
    Павел Апетенок
    ЦЗ
    16
    Даниил Силинский
    ОП
    3
    Джозеф Окоро
    ОП
    80
    Игорь Школик
    ЦП
    99
    Артем Соколовский
    ЦП
    37
    Владислав Кролик
    ЦП
    19
    Дмитрий Подстрелов
    ПВ
    97
    Vasily Chernyavsky
    ЦФ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    14
    Раймонд Адеола
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Сморгонь
    1
    Иван Новичков
    ВР
    9
    Артем Глотько
    ЦЗ
    6
    Павел Селезнев
    ОП
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    23
    Павел Горбач
    ЦФ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    Динамо Мн
    1
    Ivan Frolov
    ВР
    49
    Артем Каратай
    ВР
    27
    Матвей Михайрин
    ЛЗ
    20
    Александр Сачивко
    ЦЗ
    17
    Иван Бахар
    ЦП
    88
    Никита Демченко
    АП
    74
    Павел Седько
    ЛВ
    11
    Глеб Жердев
    ЛВ
    7
    Максим Будько
    ЦФ
    4-2-2-2
    12
    Азарко
    4
    Шалашников
    3
    Интсоен
    44
    Луцевич
    78
    Тишко
    89
    Камара
    30
    Лихтин
    27
    Гаевой
    2
    Бамба
    7
    Копытич
    10
    Леонович
    1-2-3-1-3
    13
    Шимакович
    5
    Апетенок
    16
    Силинский
    3
    Окоро
    80
    Школик
    99
    Соколовский
    37
    Кролик
    19
    Подстрелов
    14
    Адеола
    10
    Хващинский
    97
    27
    Гаевой
    23
    Горбач
    23
    Горбач
    27
    Гаевой
    37
    Кролик
    27
    Михайрин
    27
    Михайрин
    37
    Кролик
    14
    Адеола
    74
    Седько
    74
    Седько
    14
    Адеола
    19
    Подстрелов
    11
    Жердев
    11
    Жердев
    19
    Подстрелов
    10
    Хващинский
    7
    Будько
    7
    Будько
    10
    Хващинский
    Остались в запасе
    Сморгонь
    Динамо Мн
    1
    Иван Новичков
    ВР
    9
    Артем Глотько
    ЦЗ
    6
    Павел Селезнев
    ОП
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    1
    Ivan Frolov
    ВР
    49
    Артем Каратай
    ВР
    20
    Александр Сачивко
    ЦЗ
    17
    Иван Бахар
    ЦП
    88
    Никита Демченко
    АП
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Остались в запасе
    1
    Иван Новичков
    ВР
    9
    Артем Глотько
    ЦЗ
    6
    Павел Селезнев
    ОП
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Ivan Frolov
    ВР
    49
    Артем Каратай
    ВР
    20
    Александр Сачивко
    ЦЗ
    17
    Иван Бахар
    ЦП
    88
    Никита Демченко
    АП
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Статистика матча Сморгонь - Динамо Мн
    2
    2
    1
    Красные карточки
    0
    2
    Желтые карточки
    2
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Динамо» Минск, 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Динамо» Минск

    «Сморгонь» – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2024 13:02
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