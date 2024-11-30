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  • «Вальядолид» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Вальядолид» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 21:50
Вальядолид
30.11.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 5
Завершен
Атлетико
26' К. Лангле 35' Х. Альварес 37' Р. Де Пауль 52' А. Гризманн 90+2' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
23
Ануар
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хейн
15
Джемерт
15
Санчес
35
Ба
2
Перес
2
Роша
21
Амалла
71
Перес
10
Санчес
14
Силла
18
Моро
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
2
Лангле
22
Галан
7
Де Пауль
8
Барриос
22
Галлахер
14
Льоренте
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
21
Амалла
24
Юрич
24
Юрич
21
Амалла
15
Санчес
23
Ануар
23
Ануар
15
Санчес
18
Моро
23
Месегер
23
Месегер
18
Моро
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
16
Лино
8
Барриос
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетико
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вальядолид - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
6
11
Офсайды
1
3
Количество передач
479
609
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.38
3.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Атлетико», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Атлетико»

«Вальядолид» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Вальядолид
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