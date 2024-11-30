30.11.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
3-2-2-1-2
1
Хейн
15
Джемерт
15
Санчес
35
Ба
2
Перес
2
Роша
21
Амалла
71
Перес
10
Санчес
14
Силла
18
Моро
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
2
Лангле
22
Галан
7
Де Пауль
8
Барриос
22
Галлахер
14
Льоренте
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
21
Амалла
24
Юрич
24
Юрич
21
Амалла
15
Санчес
23
Ануар
23
Ануар
15
Санчес
18
Моро
23
Месегер
23
Месегер
18
Моро
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
16
Лино
8
Барриос
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетико
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вальядолид - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
6
11
Офсайды
1
3
Количество передач
479
609
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.38
3.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Атлетико», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»