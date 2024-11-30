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  • «Эспаньол» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Эспаньол» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 19:20
Эспаньол
30.11.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
40' И. Кардона 53' Л. Кабрера 87' В. Чеддира
83' Я. Аспас (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эспаньол
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
14
Смит
5
Оливан
33
Крал
23
Эль-Хилали
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
7
Кардона
4-2-2-2
13
Гуаита
20
Родригес
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
23
Альварес
6
Мориба
23
Родригес
19
Бамба
9
Дувикас
10
Аспас
10
Лосано
20
Ромеро
20
Ромеро
10
Лосано
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
14
Смит
26
Бауса
26
Бауса
14
Смит
7
Кардона
9
Чеддира
9
Чеддира
7
Кардона
3
Алонсо
22
Манкильо
22
Манкильо
3
Алонсо
23
Родригес
5
Сотело
5
Сотело
23
Родригес
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
6
Мориба
7
Гонсалес
7
Гонсалес
6
Мориба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Эспаньол - Сельта
2
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
7
Офсайды
2
0
Количество передач
183
726
Сейвы
1
2
Точность передач %
66
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Сельты», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Сельта»

«Эспаньол» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Эспаньол
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