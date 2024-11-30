30.11.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
3-3-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
14
Смит
5
Оливан
33
Крал
23
Эль-Хилали
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
7
Кардона
4-2-2-2
13
Гуаита
20
Родригес
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
23
Альварес
6
Мориба
23
Родригес
19
Бамба
9
Дувикас
10
Аспас
10
Лосано
20
Ромеро
20
Ромеро
10
Лосано
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
14
Смит
26
Бауса
26
Бауса
14
Смит
7
Кардона
9
Чеддира
9
Чеддира
7
Кардона
3
Алонсо
22
Манкильо
22
Манкильо
3
Алонсо
23
Родригес
5
Сотело
5
Сотело
23
Родригес
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
6
Мориба
7
Гонсалес
7
Гонсалес
6
Мориба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Эспаньол - Сельта
2
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
7
Офсайды
2
0
Количество передач
183
726
Сейвы
1
2
Точность передач %
66
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Сельты», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»