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  • «Фрайбург» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Фрайбург» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 16:20
Фрайбург
30.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
41' Л. Хелер 49' Р. Доан 63' Л. Хелер
61' Т. Кляйнденст
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
20
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
43
Бруно Огбус
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
9
Хелер
11
Грегоритч
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
5
Фридрих
6
Итакура
26
Ульрих
5
Вайгль
20
Райц
9
Онора
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
11
Грегоритч
34
Рехль
34
Рехль
11
Грегоритч
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
9
Хелер
26
Филипп
26
Филипп
9
Хелер
20
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
20
Доан
26
Ульрих
22
Ляйнер
22
Ляйнер
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
16
Сандер
5
Вайгль
20
Райц
7
Штегер
7
Штегер
20
Райц
25
Хак
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
25
Хак
9
Онора
70
Чванчара
70
Чванчара
9
Онора
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
1
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
14
Офсайды
1
0
Количество передач
448
476
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Боруссии» М, 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Боруссия»

«Фрайбург» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Фрайбург
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