30.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-1-1-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
9
Хелер
11
Грегоритч
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
5
Фридрих
6
Итакура
26
Ульрих
5
Вайгль
20
Райц
9
Онора
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
11
Грегоритч
34
Рехль
34
Рехль
11
Грегоритч
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
9
Хелер
26
Филипп
26
Филипп
9
Хелер
20
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
20
Доан
26
Ульрих
22
Ляйнер
22
Ляйнер
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
16
Сандер
5
Вайгль
20
Райц
7
Штегер
7
Штегер
20
Райц
25
Хак
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
25
Хак
9
Онора
70
Чванчара
70
Чванчара
9
Онора
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
1
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
14
Офсайды
1
0
Количество передач
448
476
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Боруссии» М, 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»