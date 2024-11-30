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  • «РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 16:20
РБ Лейпциг
30.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 5
Завершен
Вольфсбург
82' В. Орбан
4' М. Амура 5' Т. Томаш 16' М. Амура 64' Й. Меле 90+1' К. Беренс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Артур Вермерен
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
31
Faik Sakar
ЦП
21
Нуха Джатта
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
23
Люкеба
4
Орбан
39
Хенрикс
44
Кампль
21
Айдара
7
Нуса
21
Баумгартнер
30
Шешко
17
Опенда
3-2-2-1-2
25
Грабара
17
Баку
3
Кулиеракис
3
Вавро
21
Меле
2
Фишер
27
Арнольд
8
Дардаи
21
Виммер
9
Амура
8
Томаш
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
44
Кампль
21
Шлагер
21
Шлагер
44
Кампль
23
Люкеба
13
Зайвальд
13
Зайвальд
23
Люкеба
21
Баумгартнер
47
47
21
Баумгартнер
30
Шешко
19
Силва
19
Силва
30
Шешко
2
Фишер
31
Герхардт
31
Герхардт
2
Фишер
8
Дардаи
6
Озкан
6
Озкан
8
Дардаи
21
Виммер
32
Сванберг
32
Сванберг
21
Виммер
9
Амура
91
Беренс
91
Беренс
9
Амура
8
Томаш
14
Нмеча
14
Нмеча
8
Томаш
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
31
Faik Sakar
ЦП
21
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Марко Розе
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
31
Faik Sakar
ЦП
21
Нуха Джатта
АП
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
2
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
6
Офсайды
4
0
Количество передач
636
386
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
2.3

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Вольфсбурга», 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Вольфсбург»

«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург РБ Лейпциг
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