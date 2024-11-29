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  • «Кальяри» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Кальяри» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

29 ноября 2024, 21:35
Кальяри
29.11.2024, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Верона
75' Р. Пикколи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
18
Джанлука Лападула
(К) ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К) ЛП
8
Суат Сердар
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
4-2-1-4
3
Ауджелло
26
Мина
5
Луперто
4
Цаппа
45
Макумбу
18
Марин
20
Цортеа
12
Шерри
11
Лувумбо
18
Лападула
91
Пикколи
3-3-1-3
96
Монтипо
96
Маньяни
42
Коппола
6
Брадарич
8
Сердар
80
Силва
88
Лазович
38
Чачуа
10
Суслов
20
Тенгстедт
14
Роша Ливраменто
11
Лувумбо
33
Оберт
33
Оберт
11
Лувумбо
18
Лападула
10
Виола
10
Виола
18
Лападула
18
Марин
8
Адопо
8
Адопо
18
Марин
20
Цортеа
4
Феличи
4
Феличи
20
Цортеа
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
21
Белахьян
21
Белахьян
20
Тенгстедт
20
Кастанос
20
Кастанос
20
Тенгстедт
88
Лазович
21
Харруи
21
Харруи
88
Лазович
Белахьян
22
Ламбурд
22
Ламбурд
Белахьян
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
Остались в запасе
Кальяри
Верона
24
Джузеппе Киоччи
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Кальяри - Верона
1
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
10
12
Офсайды
2
3
Количество передач
495
284
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Вероны», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Верона»

«Кальяри» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Кальяри
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