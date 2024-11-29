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  • «Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

29 ноября 2024, 21:50
Мальорка
29.11.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
45+3' К. Ларин 81' Абдон
32' Л. Риоха (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Грейф
22
Мохика
21
Раильо
24
Вальент
3
Морей
11
Кошта
23
Наварро
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
3-3-1-1-2
25
Мамардашвили
5
Таррега
3
Москера
3
Гасиоровски
20
Фулкье
5
Барренечеа
14
Гайя
8
Гуэрра
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
3
Морей
24
Маффео
24
Маффео
3
Морей
10
Дардер
8
Маскарель
8
Маскарель
10
Дардер
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
14
Родригес
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Родригес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
5
Барренечеа
8
Алмейда
8
Алмейда
5
Барренечеа
11
Риоха
11
Валера
11
Валера
11
Риоха
3
Гасиоровски
99
Гомес
99
Гомес
3
Гасиоровски
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
27
Марк Доменек
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Мальорка - Валенсия
1
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
14
Офсайды
3
0
Количество передач
443
464
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Валенсии», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка»«Валенсия»

«Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Мальорка
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