29.11.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-1-3-1-1
1
Грейф
22
Мохика
21
Раильо
24
Вальент
3
Морей
11
Кошта
23
Наварро
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
3-3-1-1-2
25
Мамардашвили
5
Таррега
3
Москера
3
Гасиоровски
20
Фулкье
5
Барренечеа
14
Гайя
8
Гуэрра
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
3
Морей
24
Маффео
24
Маффео
3
Морей
10
Дардер
8
Маскарель
8
Маскарель
10
Дардер
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
14
Родригес
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Родригес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
5
Барренечеа
8
Алмейда
8
Алмейда
5
Барренечеа
11
Риоха
11
Валера
11
Валера
11
Риоха
3
Гасиоровски
99
Гомес
99
Гомес
3
Гасиоровски
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
27
Марк Доменек
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Мальорка - Валенсия
1
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
14
Офсайды
3
0
Количество передач
443
464
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Валенсии», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»