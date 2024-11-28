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  • «Фиорентина» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Фиорентина» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 21:50
Фиорентина
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
3 : 2
Завершен
Пафос
38' К. Куаме 53' Д. Гольдар (АГ) 73' Л. Мартинес
68' Ж. Маседа 87' Жажа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
(К) ЦЗ
20
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
3
Давид Гольдар
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Томмазо Рубино
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
11
Жажа
ПВ
19
Лео Натель
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
3-3-2-2
1
Террачиано
15
Комуццо
5
Понграчич
28
Мартинес
65
Паризи
8
Мандрагора
20
Додо
23
Соттиль
93
Иконе
18
Белтран
8
Куаме
3-1-1-5
1
Ивушич
77
Коррейя
32
Люккассен
17
Пилеас
26
Суньич
88
Пепе
22
Танкович
7
Бруно
3
Гольдар
30
Драгомир
11
Маседа
23
Соттиль
3
Бираги
3
Бираги
23
Соттиль
20
Додо
33
Кайоде
33
Кайоде
20
Додо
18
Белтран
8
Бове
8
Бове
18
Белтран
28
Мартинес
10
Рубино
10
Рубино
28
Мартинес
17
Пилеас
8
Кина
8
Кина
17
Пилеас
88
Пепе
25
Наме
25
Наме
88
Пепе
77
Коррейя
11
Жажа
11
Жажа
77
Коррейя
22
Танкович
70
Илия
70
Илия
22
Танкович
11
Маседа
33
Силва
33
Силва
11
Маседа
Остались в запасе
Фиорентина
Пафос
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Фиорентина - Пафос
3
4
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
18
Количество передач
420
428
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Пафоса», 4 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Пафос»

«Фиорентина» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Пафос Фиорентина
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