28.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
Лига конференций, 4 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-2-2
1
Террачиано
15
Комуццо
5
Понграчич
28
Мартинес
65
Паризи
8
Мандрагора
20
Додо
23
Соттиль
93
Иконе
18
Белтран
8
Куаме
3-1-1-5
1
Ивушич
77
Коррейя
32
Люккассен
17
Пилеас
26
Суньич
88
Пепе
22
Танкович
7
Бруно
3
Гольдар
30
Драгомир
11
Маседа
23
Соттиль
3
Бираги
3
Бираги
23
Соттиль
20
Додо
33
Кайоде
33
Кайоде
20
Додо
18
Белтран
8
Бове
8
Бове
18
Белтран
28
Мартинес
10
Рубино
10
Рубино
28
Мартинес
17
Пилеас
8
Кина
8
Кина
17
Пилеас
88
Пепе
25
Наме
25
Наме
88
Пепе
77
Коррейя
11
Жажа
11
Жажа
77
Коррейя
22
Танкович
70
Илия
70
Илия
22
Танкович
11
Маседа
33
Силва
33
Силва
11
Маседа
Остались в запасе
Фиорентина
Пафос
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Фиорентина - Пафос
3
4
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
18
Количество передач
420
428
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Пафоса», 4 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Пафос»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»