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  • «Андерлехт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Андерлехт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 19:35
Андерлехт
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
2 : 2
Завершен
Порту
52' Т. Дегреф 86' Ф. Амузу
24' Галено (П) 83' Ф. Виейра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К) ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
83
Тристан Дегреф
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Порту
94
Самуэл
ВР
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Андерлехт
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
4-3-1-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
4
Шимич
25
Занка
25
Фоке
83
Дегреф
23
Ритс
18
Дендокер
23
Эдози
9
Дольберг
29
Стройкенс
4-2-1-2-1
94
Самуэл
17
Мариу
18
Перес
6
Отавио
74
Моура
22
Варела
46
Эустакиу
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
9
Омородион
25
Фоке
71
71
25
Фоке
23
Эдози
9
Амузу
9
Амузу
23
Эдози
18
Дендокер
16
Версхарен
16
Версхарен
18
Дендокер
83
Дегреф
10
Дрейер
10
Дрейер
83
Дегреф
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
17
Мариу
52
Фернандеш
52
Фернандеш
17
Мариу
46
Эустакиу
20
Виейра
20
Виейра
46
Эустакиу
Остались в запасе
Андерлехт
Порту
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Андерлехт - Порту
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
16
Офсайды
6
2
Количество передач
409
374
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Андерлехт» против «Порту», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт» – «Порту»

«Андерлехт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Порту Андерлехт
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