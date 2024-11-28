28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Андерлехт
Андерлехт
4-3-1-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
4
Шимич
25
Занка
25
Фоке
83
Дегреф
23
Ритс
18
Дендокер
23
Эдози
9
Дольберг
29
Стройкенс
4-2-1-2-1
94
Самуэл
17
Мариу
18
Перес
6
Отавио
74
Моура
22
Варела
46
Эустакиу
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
9
Омородион
25
Фоке
71
71
25
Фоке
23
Эдози
9
Амузу
9
Амузу
23
Эдози
18
Дендокер
16
Версхарен
16
Версхарен
18
Дендокер
83
Дегреф
10
Дрейер
10
Дрейер
83
Дегреф
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
17
Мариу
52
Фернандеш
52
Фернандеш
17
Мариу
46
Эустакиу
20
Виейра
20
Виейра
46
Эустакиу
Остались в запасе
Андерлехт
Порту
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Андерлехт - Порту
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
16
Офсайды
6
2
Количество передач
409
374
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Андерлехт» против «Порту», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт» – «Порту»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»