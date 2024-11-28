Составы команд
Лацио
Лацио
3-3-2-2
35
Мандас
4
Патрик
2
Жиго
77
Марушич
3
Пеллегрини
15
Весино
6
Гендузи
9
Педро
14
Нослин
22
Диа
17
Чауна
3-2-3-1-1
39
Бонманн
17
Сон
15
Куртулуш
4
Алмейда
16
Витри
14
Гроппер
6
Наресси
18
Чочев
23
Дуарте
77
Маркус
12
Секо
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
15
Весино
6
Ровелла
6
Ровелла
15
Весино
17
Чауна
11
Исаксен
11
Исаксен
17
Чауна
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
18
Чочев
24
Пиотровски
24
Пиотровски
18
Чочев
14
Гроппер
8
Йорданов
8
Йорданов
14
Гроппер
12
Секо
9
Дуа
9
Дуа
12
Секо
17
Сон
20
Камара
20
Камара
17
Сон
Остались в запасе
Лацио
Лудогорец
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Лацио - Лудогорец
6
2
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
610
386
Сейвы
0
6
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Лудогорца», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Лудогорец»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»