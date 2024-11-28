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  • «Лацио» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Лацио» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 19:35
Лацио
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
0 : 0
Завершен
Лудогорец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
(К) ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
6
Педро Наресси
(К) ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
3-3-2-2
35
Мандас
4
Патрик
2
Жиго
77
Марушич
3
Пеллегрини
15
Весино
6
Гендузи
9
Педро
14
Нослин
22
Диа
17
Чауна
3-2-3-1-1
39
Бонманн
17
Сон
15
Куртулуш
4
Алмейда
16
Витри
14
Гроппер
6
Наресси
18
Чочев
23
Дуарте
77
Маркус
12
Секо
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
15
Весино
6
Ровелла
6
Ровелла
15
Весино
17
Чауна
11
Исаксен
11
Исаксен
17
Чауна
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
18
Чочев
24
Пиотровски
24
Пиотровски
18
Чочев
14
Гроппер
8
Йорданов
8
Йорданов
14
Гроппер
12
Секо
9
Дуа
9
Дуа
12
Секо
17
Сон
20
Камара
20
Камара
17
Сон
Остались в запасе
Лацио
Лудогорец
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Лацио - Лудогорец
6
2
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
610
386
Сейвы
0
6
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Лудогорца», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Лудогорец»

«Лацио» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лудогорец Лацио
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