28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
3-3-3-1
1
Бущан
40
Биловар
4
Попов
32
Михавко
2
Вивчаренко
6
Бражко
20
Караваев
10
Шапаренко
29
Буяльский
15
Рубчинский
19
Ванат
3-3-3-1
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
15
Маркович
6
Черв
23
Калвах
19
Суаре
97
Йирка
10
Шулц
20
Каду
11
Выдра
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
2
Вивчаренко
39
Герреро
39
Герреро
2
Вивчаренко
15
Рубчинский
22
Кабаев
22
Кабаев
15
Рубчинский
19
Суаре
24
Гавел
24
Гавел
19
Суаре
11
Выдра
19
Слончик
19
Слончик
11
Выдра
97
Йирка
12
Сойка
12
Сойка
97
Йирка
6
Черв
15
Васулин
15
Васулин
6
Черв
Остались в запасе
Динамо К
Виктория
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Динамо К - Виктория
1
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
14
Офсайды
1
3
Количество передач
548
325
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Виктории», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Виктория»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»