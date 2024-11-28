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  • «Динамо» К – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Динамо» К – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 19:35
Динамо К
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
1 : 2
Завершен
Виктория
90+5' В. Кабаев
55' М. Выдра 90' П. Шулц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
(К) ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
97
Эрик Йирка
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
19
Том Слончик
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
3-3-3-1
1
Бущан
40
Биловар
4
Попов
32
Михавко
2
Вивчаренко
6
Бражко
20
Караваев
10
Шапаренко
29
Буяльский
15
Рубчинский
19
Ванат
3-3-3-1
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
15
Маркович
6
Черв
23
Калвах
19
Суаре
97
Йирка
10
Шулц
20
Каду
11
Выдра
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
2
Вивчаренко
39
Герреро
39
Герреро
2
Вивчаренко
15
Рубчинский
22
Кабаев
22
Кабаев
15
Рубчинский
19
Суаре
24
Гавел
24
Гавел
19
Суаре
11
Выдра
19
Слончик
19
Слончик
11
Выдра
97
Йирка
12
Сойка
12
Сойка
97
Йирка
6
Черв
15
Васулин
15
Васулин
6
Черв
Остались в запасе
Динамо К
Виктория
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Динамо К - Виктория
1
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
14
Офсайды
1
3
Количество передач
548
325
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Виктории», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Виктория»

«Динамо» К – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Виктория Динамо К
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