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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Садд» против «Аль-Хиляля», 5-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Садд» – «Аль-Хиляль»