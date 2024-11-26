26.11.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 5 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Садд
Аль-Садд
2-2-2-1-3
22
Баршам
20
Аталь
29
Сайсс
4
Камара
7
Ваад
5
Салман
14
Машаал
16
Хухи
15
Абдурисаг
30
Афиф
17
Кристо
3-2-1-1-2
37
Буну
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
3
Кулибали
2
Канселу
6
Аль-Давсари
28
Канно
29
Аль-Давсари
9
Митрович
38
Леонардо
20
Аталь
6
Отавио
6
Отавио
20
Аталь
5
Салман
37
Сухаиль
37
Сухаиль
5
Салман
15
Абдурисаг
96
Унас
96
Унас
15
Абдурисаг
17
Кристо
11
11
17
Кристо
2
Канселу
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
2
Канселу
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
38
Леонардо
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
6
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Садд
Аль-Хиляль
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
8
Гильерме
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
8
Гильерме
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Садд - Аль-Хиляль
1
1
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
411
529
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Садд» против «Аль-Хиляля», 5-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Садд» – «Аль-Хиляль»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Okko»
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»