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Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Бреста», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Брест»