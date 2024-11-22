22.11.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
99
Майецки
22
Салису
6
Керер
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
6
Закария
27
Магасса
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
10
Головин
36
Эмболо
4-3-2-1
40
Бизот
26
Ле Кардинал
70
Лала
5
Шардонне
23
Амави
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
95
Камара
19
Сима
20
дель Кастильо
19
Ажорк
10
Головин
11
Уаттара
11
Уаттара
10
Головин
29
Бен-Сегир
4
Тезе
4
Тезе
29
Бен-Сегир
2
Вандерсон
90
Синго
90
Синго
2
Вандерсон
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
33
Лис-Мелу
6
Фернандес
6
Фернандес
33
Лис-Мелу
95
Камара
8
Мартен
8
Мартен
95
Камара
20
дель Кастильо
23
Думбия
23
Думбия
20
дель Кастильо
8
Маньетти
28
Лаж
28
Лаж
8
Маньетти
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
Остались в запасе
Монако
Брест
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
8
Аладжи Бамба
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
8
Аладжи Бамба
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Монако - Брест
2
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
7
12
Офсайды
3
1
Количество передач
500
449
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.43
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Бреста», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»