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  • «Монако» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

«Монако» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

22 ноября 2024, 19:50
Монако
22.11.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 2
Завершен
Брест
5' М. Аклиуш 24' А. Головин 90+1' М. Аклиуш
50' А. Сима 90+6' Л. Ажорк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Брест
40
Марко Бизот
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
95
Махди Камара
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Аладжи Бамба
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Камори Думбия
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
4-1-1-3-1
99
Майецки
22
Салису
6
Керер
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
6
Закария
27
Магасса
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
10
Головин
36
Эмболо
4-3-2-1
40
Бизот
26
Ле Кардинал
70
Лала
5
Шардонне
23
Амави
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
95
Камара
19
Сима
20
дель Кастильо
19
Ажорк
10
Головин
11
Уаттара
11
Уаттара
10
Головин
29
Бен-Сегир
4
Тезе
4
Тезе
29
Бен-Сегир
2
Вандерсон
90
Синго
90
Синго
2
Вандерсон
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
33
Лис-Мелу
6
Фернандес
6
Фернандес
33
Лис-Мелу
95
Камара
8
Мартен
8
Мартен
95
Камара
20
дель Кастильо
23
Думбия
23
Думбия
20
дель Кастильо
8
Маньетти
28
Лаж
28
Лаж
8
Маньетти
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
Остались в запасе
Монако
Брест
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
8
Аладжи Бамба
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
8
Аладжи Бамба
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Монако - Брест
2
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
7
12
Офсайды
3
1
Количество передач
500
449
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.43
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Бреста», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Брест»

«Монако» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест Монако
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