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  • «КАМАЗ» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

«КАМАЗ» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

16 ноября 2024, 15:50
КАМАЗ
16.11.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
86' Н. Гассама
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
5
Александр Осипов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-4-1-1-1
76
Купцов
18
Мельников
3
Маругин
19
Тананеев
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
11
Стародуб
42
Кириллов
33
Фартуна
10
Караев
2-2-2-3-1
39
Бориско
25
Андраде
2
Варатынов
8
Мендель
5
Осипов
10
Петров
96
Мохаммад
19
Пряхин
17
Саусь
10
Фернандес
11
Эльдарушев
11
Стародуб
4
Абрамов
4
Абрамов
11
Стародуб
42
Кириллов
53
Дерюгин
53
Дерюгин
42
Кириллов
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
3
Маругин
11
Апеков
11
Апеков
3
Маругин
11
Эльдарушев
4
Гассама
4
Гассама
11
Эльдарушев
17
Саусь
43
Терентьев
43
Терентьев
17
Саусь
10
Петров
18
Титков
18
Титков
10
Петров
10
Фернандес
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Фернандес
Титков
14
Аппаев
14
Аппаев
Титков
Остались в запасе
КАМАЗ
Балтика
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча КАМАЗ - Балтика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Балтики», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Балтика»

«КАМАЗ» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика КАМАЗ
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