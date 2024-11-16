16.11.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 19 тур
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-4-1-1-1
76
Купцов
18
Мельников
3
Маругин
19
Тананеев
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
11
Стародуб
42
Кириллов
33
Фартуна
10
Караев
2-2-2-3-1
39
Бориско
25
Андраде
2
Варатынов
8
Мендель
5
Осипов
10
Петров
96
Мохаммад
19
Пряхин
17
Саусь
10
Фернандес
11
Эльдарушев
11
Стародуб
4
Абрамов
4
Абрамов
11
Стародуб
42
Кириллов
53
Дерюгин
53
Дерюгин
42
Кириллов
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
3
Маругин
11
Апеков
11
Апеков
3
Маругин
11
Эльдарушев
4
Гассама
4
Гассама
11
Эльдарушев
17
Саусь
43
Терентьев
43
Терентьев
17
Саусь
10
Петров
18
Титков
18
Титков
10
Петров
10
Фернандес
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Фернандес
Титков
14
Аппаев
14
Аппаев
Титков
Остались в запасе
КАМАЗ
Балтика
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча КАМАЗ - Балтика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Балтики», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»