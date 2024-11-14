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  • Катар – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Катар – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

14 ноября 2024, 18:05
Катар
14.11.2024, четверг, 19:15
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 5 тур
3 : 2
Завершен
Узбекистан
25' А. Али 41' А. Али 90+12' Л. Мендес
75' А. Файзуллаев 80' А. Файзуллаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
3
Лукас Мендес
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
13
Ибрахим Аль-Хассан
АП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
16
Буалем Хухи
ПВ
19
Алмоез Али
ЦФ
11
Акрам Афиф
(К) ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
(К) ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
1
Marwan Badredlin
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
5
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
6
Мустафа Машаал
ЦП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
17
Абдурауф Буриев
ЦП
19
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
2-1-2-3-2
22
Баршам
3
Мендес
15
аль-Рави
4
Ваад
5
Салман
20
Фати
17
Аль-Ганехи
13
Аль-Хассан
16
Хухи
11
Афиф
19
Али
3-2-2-2-1
1
Юсупов
23
Аликулов
2
Хусанов
18
Абдуллаев
3
Алижонов
13
Насруллаев
9
Хамробеков
7
Шукуров
22
Файзуллаев
19
Тургунбоев
14
Шомуродов
15
аль-Рави
13
Аль-Язиди
13
Аль-Язиди
15
аль-Рави
17
Аль-Ганехи
6
Абдулазиз
6
Абдулазиз
17
Аль-Ганехи
5
Салман
9
Мунтари
9
Мунтари
5
Салман
13
Насруллаев
4
Сайфиев
4
Сайфиев
13
Насруллаев
19
Тургунбоев
5
Ашурматов
5
Ашурматов
19
Тургунбоев
7
Шукуров
8
Искандеров
8
Искандеров
7
Шукуров
14
Шомуродов
10
Машарипов
10
Машарипов
14
Шомуродов
18
Абдуллаев
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
18
Абдуллаев
Остались в запасе
Катар
Узбекистан
1
Саад Аль-Шиб
ВР
1
Marwan Badredlin
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
5
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
6
Мустафа Машаал
ЦП
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
17
Абдурауф Буриев
ЦП
19
Азизбек Аманов
АП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
1
Marwan Badredlin
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
5
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
6
Мустафа Машаал
ЦП
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
17
Абдурауф Буриев
ЦП
19
Азизбек Аманов
АП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча Катар - Узбекистан
2
1
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
7
Офсайды
1
3
Количество передач
422
484
Сейвы
6
5
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
11

Смотреть прямую трансляцию матча Катар против Узбекистана, 3 этап отборочных матчей к ЧМ. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Катар – Узбекистан

Катар – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Узбекистан Катар
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