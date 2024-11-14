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  • Казахстан – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Казахстан – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

14 ноября 2024, 16:50
Казахстан
14.11.2024, четверг, 18:00
Лига наций, группа B3, 5 тур
0 : 2
Завершен
Австрия
15' К. Баумгартнер 25' М. Грегоритч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
8
Асхат Тагыберген
(К) ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
21
Султанбек Астанов
ПП
10
Максим Самородов
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
6
Николас Зайвальд
ЦП
20
Конрад Лаймер
(К) ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
7
Галымжан Кенжебек
ЛВ
22
Еркин Тапалов
ОП
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
19
Рамазан Каримов
ЦФ
Австрия
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
22
Маттиас Зайдль
АП
23
Кевин Штегер
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
2-4-2-2
1
Покатилов
22
Марочкин
6
Касым
11
Вороговский
8
Тагыберген
7
Дарабаев
21
Астанов
9
Исламхан
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
10
Самородов
3-3-3-1
1
Шлагер
5
Пош
3
Дансо
15
Линхарт
6
Зайвальд
20
Лаймер
22
Прасс
21
Виммер
19
Баумгартнер
10
Шмид
11
Грегоритч
9
Исламхан
4
Жумаханов
4
Жумаханов
9
Исламхан
7
Дарабаев
22
Тапалов
22
Тапалов
7
Дарабаев
10
Самородов
7
Кенжебек
7
Кенжебек
10
Самородов
17
Аимбетов
19
Каримов
19
Каримов
17
Аимбетов
5
Пош
16
Мвене
16
Мвене
5
Пош
20
Лаймер
22
Зайдль
22
Зайдль
20
Лаймер
21
Виммер
23
Штегер
23
Штегер
21
Виммер
10
Шмид
23
Вайманн
23
Вайманн
10
Шмид
19
Баумгартнер
8
Адаму
8
Адаму
19
Баумгартнер
Остались в запасе
Казахстан
Австрия
12
Игорь Шацкий
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Игорь Шацкий
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Казахстан - Австрия
1
1
Всего ударов по воротам
6
23
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
12
8
Офсайды
0
3
Количество передач
324
598
Сейвы
6
1
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
1
16
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан против Австрии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан – Австрия

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Австрия Казахстан
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