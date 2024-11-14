14.11.2024, четверг, 18:00
Лига наций, группа B3, 5 тур
Лига наций, группа B3, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Казахстан
Казахстан
2-4-2-2
1
Покатилов
22
Марочкин
6
Касым
11
Вороговский
8
Тагыберген
7
Дарабаев
21
Астанов
9
Исламхан
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
10
Самородов
3-3-3-1
1
Шлагер
5
Пош
3
Дансо
15
Линхарт
6
Зайвальд
20
Лаймер
22
Прасс
21
Виммер
19
Баумгартнер
10
Шмид
11
Грегоритч
9
Исламхан
4
Жумаханов
4
Жумаханов
9
Исламхан
7
Дарабаев
22
Тапалов
22
Тапалов
7
Дарабаев
10
Самородов
7
Кенжебек
7
Кенжебек
10
Самородов
17
Аимбетов
19
Каримов
19
Каримов
17
Аимбетов
5
Пош
16
Мвене
16
Мвене
5
Пош
20
Лаймер
22
Зайдль
22
Зайдль
20
Лаймер
21
Виммер
23
Штегер
23
Штегер
21
Виммер
10
Шмид
23
Вайманн
23
Вайманн
10
Шмид
19
Баумгартнер
8
Адаму
8
Адаму
19
Баумгартнер
Остались в запасе
Казахстан
Австрия
12
Игорь Шацкий
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Игорь Шацкий
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Казахстан - Австрия
1
1
Всего ударов по воротам
6
23
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
12
8
Офсайды
0
3
Количество передач
324
598
Сейвы
6
1
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
1
16
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан против Австрии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан – Австрия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»