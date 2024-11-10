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«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 17:50
Истанбул Башакшехир
10.11.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Бешикташ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
20
Матшой Джалу
АП
19
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
3-3-3-1
16
Зенгезер
3
Опоку
6
Лима
42
Саинер
15
3
Эздемир
3
Дуарте
9
Тюрук
19
Креспо
7
Гюрлер
9
Пентек
3-4-3
34
Гюнок
3
Паулиста
2
Удуохай
26
Масуаку
73
Мусрати
83
Фернандеш
23
Мариу
22
Свенссон
27
Рафа
7
Мучи
90
Кылыксой
42
Саинер
4
Эргюн
4
Эргюн
42
Саинер
3
Эздемир
8
Кеман
8
Кеман
3
Эздемир
19
Креспо
19
Озкан
19
Озкан
19
Креспо
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
7
Гюрлер
25
Фигейредо
25
Фигейредо
7
Гюрлер
23
Мариу
48
Учан
48
Учан
23
Мариу
90
Кылыксой
7
Рашица
7
Рашица
90
Кылыксой
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
11
Давидсон
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
20
Матшой Джалу
АП
Главный тренер
Кагдас Атан
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
11
Давидсон
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
20
Матшой Джалу
АП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
3
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
15
Офсайды
4
0
Количество передач
356
574
Сейвы
1
1
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Бешикташа», 12-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир»«Бешикташ»

«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Истанбул Башакшехир
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