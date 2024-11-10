10.11.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
3-3-3-1
16
Зенгезер
3
Опоку
6
Лима
42
Саинер
15
3
Эздемир
3
Дуарте
9
Тюрук
19
Креспо
7
Гюрлер
9
Пентек
3-4-3
34
Гюнок
3
Паулиста
2
Удуохай
26
Масуаку
73
Мусрати
83
Фернандеш
23
Мариу
22
Свенссон
27
Рафа
7
Мучи
90
Кылыксой
42
Саинер
4
Эргюн
4
Эргюн
42
Саинер
3
Эздемир
8
Кеман
8
Кеман
3
Эздемир
19
Креспо
19
Озкан
19
Озкан
19
Креспо
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
7
Гюрлер
25
Фигейредо
25
Фигейредо
7
Гюрлер
23
Мариу
48
Учан
48
Учан
23
Мариу
90
Кылыксой
7
Рашица
7
Рашица
90
Кылыксой
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
11
Давидсон
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
20
Матшой Джалу
АП
Главный тренер
Кагдас Атан
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
11
Давидсон
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
20
Матшой Джалу
АП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
3
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
15
Офсайды
4
0
Количество передач
356
574
Сейвы
1
1
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Бешикташа», 12-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»