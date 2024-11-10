Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фиорентина» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Фиорентина» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 15:50
Фиорентина
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 1
Завершен
Верона
4' М. Кен 59' М. Кен 90+2' М. Кен
18' С. Сердар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
29
Ясин Адли
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К) ЛП
8
Суат Сердар
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Томмазо Рубино
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Верона
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
8
Госенс
3
Раньери
15
Комуццо
20
Додо
28
Колпани
8
Бове
23
Соттиль
29
Адли
18
Белтран
9
Кен
3-3-2-2
96
Монтипо
96
Маньяни
42
Коппола
6
Брадарич
8
Сердар
21
Харруи
88
Лазович
38
Чачуа
11
Дуда
10
Суслов
20
Тенгстедт
23
Соттиль
65
Паризи
65
Паризи
23
Соттиль
28
Колпани
33
Кайоде
33
Кайоде
28
Колпани
8
Бове
8
Мандрагора
8
Мандрагора
8
Бове
29
Адли
7
Ричардсон
7
Ричардсон
29
Адли
18
Белтран
8
Куаме
8
Куаме
18
Белтран
6
Брадарич
24
Данильюк
24
Данильюк
6
Брадарич
10
Суслов
21
Белахьян
21
Белахьян
10
Суслов
8
Сердар
20
Кастанос
20
Кастанос
8
Сердар
88
Лазович
9
Сарр
9
Сарр
88
Лазович
Остались в запасе
Фиорентина
Верона
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Фиорентина - Верона
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
1
19
Офсайды
6
3
Количество передач
414
270
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Вероны», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Верона»

«Фиорентина» – «Верона» смотреть онлайн 10 октября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Фиорентина
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+