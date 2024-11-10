10.11.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
Верона
4-2-2-2
43
Де Хеа
8
Госенс
3
Раньери
15
Комуццо
20
Додо
28
Колпани
8
Бове
23
Соттиль
29
Адли
18
Белтран
9
Кен
3-3-2-2
96
Монтипо
96
Маньяни
42
Коппола
6
Брадарич
8
Сердар
21
Харруи
88
Лазович
38
Чачуа
11
Дуда
10
Суслов
20
Тенгстедт
23
Соттиль
65
Паризи
65
Паризи
23
Соттиль
28
Колпани
33
Кайоде
33
Кайоде
28
Колпани
8
Бове
8
Мандрагора
8
Мандрагора
8
Бове
29
Адли
7
Ричардсон
7
Ричардсон
29
Адли
18
Белтран
8
Куаме
8
Куаме
18
Белтран
6
Брадарич
24
Данильюк
24
Данильюк
6
Брадарич
10
Суслов
21
Белахьян
21
Белахьян
10
Суслов
8
Сердар
20
Кастанос
20
Кастанос
8
Сердар
88
Лазович
9
Сарр
9
Сарр
88
Лазович
Остались в запасе
Фиорентина
Верона
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Фиорентина - Верона
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
1
19
Офсайды
6
3
Количество передач
414
270
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Вероны», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»