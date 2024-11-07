07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
Лига конференций, 3 тур
8 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-2-2-3
1
Йоргенсен
5
Дисаси
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
12
Вейга
17
Фернандес
27
Мудрик
19
Джордж
28
Нкунку
9
Гиу
79
Феликс
2-2-3-3
1
Чанчаревич
37
Силва
3
Мурадян
2
Милькович
17
Сангаре
19
Амбарцумян
88
Брайс
22
Чинари
9
Грегориу
14
Манвелян
7
Феррейра
9
Гиу
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
9
Гиу
17
Фернандес
22
Казадеи
22
Казадеи
17
Фернандес
28
Нкунку
51
Рак-Сакьи
51
Рак-Сакьи
28
Нкунку
2
Милькович
14
14
2
Милькович
14
Манвелян
11
Омар
11
Омар
14
Манвелян
17
Сангаре
93
Пинсон
93
Пинсон
17
Сангаре
9
Грегориу
9
Айяс
9
Айяс
9
Грегориу
Остались в запасе
Челси
Ноа
50
Макс Меррик
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
92
Алексей Площадный
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
50
Макс Меррик
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
92
Алексей Площадный
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Челси - Ноа
2
Всего ударов по воротам
31
15
Удары в створ
18
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
5
Офсайды
0
2
Количество передач
586
431
Сейвы
7
10
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
21
7
Удары из-за пределов штрафной
10
8
xG (ожидаемые голы)
5.44
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ноа», 3-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ноа»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»