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  • «Челси» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Челси» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 21:50
Челси
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
8 : 0
Завершен
Ноа
12' Т. Адарабиойо 13' М. Гиу 18' А. Дисаси 21' Ж. Феликс 39' М. Мудрик 41' Ж. Феликс 69' К. Нкунку 76' К. Нкунку (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
19
Оганес Амбарцумян
(К) ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
22
Эралдо Чинари
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Челси
50
Макс Меррик
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
51
Сэм Рак-Сакьи
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Ноа
92
Алексей Площадный
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
14
Bryan Mendoza
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
9
Артак Дашян
АП
93
Вирджил Пинсон
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
3-2-2-3
1
Йоргенсен
5
Дисаси
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
12
Вейга
17
Фернандес
27
Мудрик
19
Джордж
28
Нкунку
9
Гиу
79
Феликс
2-2-3-3
1
Чанчаревич
37
Силва
3
Мурадян
2
Милькович
17
Сангаре
19
Амбарцумян
88
Брайс
22
Чинари
9
Грегориу
14
Манвелян
7
Феррейра
9
Гиу
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
9
Гиу
17
Фернандес
22
Казадеи
22
Казадеи
17
Фернандес
28
Нкунку
51
Рак-Сакьи
51
Рак-Сакьи
28
Нкунку
2
Милькович
14
14
2
Милькович
14
Манвелян
11
Омар
11
Омар
14
Манвелян
17
Сангаре
93
Пинсон
93
Пинсон
17
Сангаре
9
Грегориу
9
Айяс
9
Айяс
9
Грегориу
Остались в запасе
Челси
Ноа
50
Макс Меррик
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
92
Алексей Площадный
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
50
Макс Меррик
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
92
Алексей Площадный
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Челси - Ноа
2
Всего ударов по воротам
31
15
Удары в створ
18
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
5
Офсайды
0
2
Количество передач
586
431
Сейвы
7
10
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
21
7
Удары из-за пределов штрафной
10
8
xG (ожидаемые голы)
5.44
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ноа», 3-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ноа»

«Челси» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Ноа Челси
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