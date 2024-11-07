07.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
Лига конференций, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Пафос
Пафос
2-1-2-5
1
Ивушич
33
Сильва
32
Люккассен
26
Суньич
8
Кина
88
Пепе
11
Маседа
3
Гольдар
22
Танкович
30
Драгомир
7
Бруно
4-1-1-2-2
74
Сейсен
4
Быстров
22
Марочкин
15
Бейсебеков
27
Досмагамбетов
7
Куат
24
Осеи
72
Басманов
10
Астанов
81
Каримов
20
Аханону
33
Сильва
77
Коррейя
77
Коррейя
33
Сильва
11
Маседа
25
Наме
25
Наме
11
Маседа
8
Кина
11
Жажа
11
Жажа
8
Кина
7
Бруно
33
Силва
33
Силва
7
Бруно
72
Басманов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
72
Басманов
81
Каримов
22
22
81
Каримов
Остались в запасе
Пафос
Астана
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
70
Мариос Илия
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
16
Александр Заруцкий
ВР
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
70
Мариос Илия
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Пафос - Астана
2
Всего ударов по воротам
32
2
Удары в створ
13
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
2
Нарушения
11
6
Офсайды
0
1
Количество передач
525
284
Сейвы
0
13
Точность передач %
85
66
Удары мимо ворот
15
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
23
0
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
3.38
0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Астаны», 3-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»