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  • «Пафос» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Пафос» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 19:35
Пафос
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
1 : 0
Завершен
Астана
87' А. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
88
Пепе
ЦП
7
Бруно
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
3
Давид Гольдар
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
(К) ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
11
Жажа
ПВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
22
Batyrkhan Mustafin
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
2-1-2-5
1
Ивушич
33
Сильва
32
Люккассен
26
Суньич
8
Кина
88
Пепе
11
Маседа
3
Гольдар
22
Танкович
30
Драгомир
7
Бруно
4-1-1-2-2
74
Сейсен
4
Быстров
22
Марочкин
15
Бейсебеков
27
Досмагамбетов
7
Куат
24
Осеи
72
Басманов
10
Астанов
81
Каримов
20
Аханону
33
Сильва
77
Коррейя
77
Коррейя
33
Сильва
11
Маседа
25
Наме
25
Наме
11
Маседа
8
Кина
11
Жажа
11
Жажа
8
Кина
7
Бруно
33
Силва
33
Силва
7
Бруно
72
Басманов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
72
Басманов
81
Каримов
22
22
81
Каримов
Остались в запасе
Пафос
Астана
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
70
Мариос Илия
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
16
Александр Заруцкий
ВР
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
70
Мариос Илия
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Пафос - Астана
2
Всего ударов по воротам
32
2
Удары в створ
13
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
2
Нарушения
11
6
Офсайды
0
1
Количество передач
525
284
Сейвы
0
13
Точность передач %
85
66
Удары мимо ворот
15
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
23
0
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
3.38
0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Астаны», 3-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос»«Астана»

«Пафос» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Астана Пафос
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